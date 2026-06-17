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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

واژگونی سمند در کمربندی پل سعد آباد شاهرود؛ ۵ نفر مصدوم شدند

واژگونی سمند در کمربندی پل سعد آباد شاهرود؛ ۵ نفر مصدوم شدند

شاهرود- رئیس اورژانس شاهرود از واژگونی سمند محدوده کمربندی پل سعد آباد به سمت مشهد خبر داد و گفت: پنج سرنشین این خودرو راهی بیمارستان شدند.

مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی سمند همزمان با ظهر چهارشنبه در محدوده کمربندی پل سعدآباد به سمت مشهد (حدود ۵۰۰ متر مانده به سعدآباد) خبر داد و افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های شهری منطقه ۱ و ۳ به محل اعزام شدند.

وی با تاکید بر انجام ایمن‌سازی صحنه و اقدامات اولیه درمانی و ارزیابی وضعیت مصدومان، توضیح داد: این حادثه مصدومیت پنج سرنشین این سواری را رقم زده است.

رئیس اورژانس شاهرود ادامه داد: در این حادثه یک مرد حدود ۴۰ ساله با آسیب‌های متعدد، یک خانم حدود ۴۰ ساله با خونریزی از ناحیه بازو، یک خانم ۷۲ ساله با آسیب ناحیه کمر و دو کودک دختر ۱۴ ساله راهی بیمارستان شدند.

عظیمی اظهار کرد: با حضور سریع و اقدام به‌ موقع نیروهای عملیاتی، مصدومان در وضعیت پایدار به مرکز درمانی منتقل شدند و این حادثه تلفات جانی نداشت.

وی افزود: از رانندگان درخواست داریم برای پیشگیری این حوادث تلخ و ناگوار با سرعت مطمئنه رانندگی و قوانین راهنمایی و رانندگی را به دقت رعایت کنند.

کد مطلب 6863380

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