مرگ دلخراش عابر پیاده در جوشقان قالی کاشان

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۹:۳۶ شامگاه شنبه، ۳۰ خرداد ماه سال جاری، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه و مصدومیت آقای (حدود ۷۰ ساله) در منطقه جوشقان قالی به مرکز فوریتهای پزشکی و عملیاتی این شهرستان مخابره گردید.
وی در تشریح مکانیسم حادثه ابراز کرد: طبق اظهارات شاهدان حاضر در صحنه، متوفی(که در زمان حادثه عابر پیاده بوده و سوار بر وسیله نقلیه خود نبوده است) در پی تلاش جهت مهار خودروی سواری پژو ۲۰۶ خود که در شیب منطقه قرار گرفته بود، به زیر آن کشیده شده و در نتیجه، متحمل صدمات شدید و مهلک گردید.
رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در پی اعلام حادثه، تیم عملیاتی پایگاه اورژانس جادهای چوگان از مرکز ۱۱۵ کاشان بلافاصله به محل اعزام گردید. متاسفانه مصدوم به علت شدت جراحات وارده، در دم جان باخته بود.
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