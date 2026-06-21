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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۲۷

مرگ دلخراش عابر پیاده در جوشقان قالی کاشان

مرگ دلخراش عابر پیاده در جوشقان قالی کاشان

کاشان - رئیس اورژانس کاشان از مرگ دلخراش یک عابر پیاده در جوشقان قالی این شهرستان خبر داد.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۹:۳۶ شامگاه شنبه، ۳۰ خرداد ماه سال جاری، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه و مصدومیت آقای (حدود ۷۰ ساله) در منطقه جوشقان قالی به مرکز فوریت‌های پزشکی و عملیاتی این شهرستان مخابره گردید.

وی در تشریح مکانیسم حادثه ابراز کرد: طبق اظهارات شاهدان حاضر در صحنه، متوفی(که در زمان حادثه عابر پیاده بوده و سوار بر وسیله نقلیه خود نبوده است) در پی تلاش جهت مهار خودروی سواری پژو ۲۰۶ خود که در شیب منطقه قرار گرفته بود، به زیر آن کشیده شده و در نتیجه، متحمل صدمات شدید و مهلک گردید.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در پی اعلام حادثه، تیم عملیاتی پایگاه اورژانس جاده‌ای چوگان از مرکز ۱۱۵ کاشان بلافاصله به محل اعزام گردید. متاسفانه مصدوم به علت شدت جراحات وارده، در دم جان باخته بود.

کد مطلب 6865655

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