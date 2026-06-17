بیمه سلامت به روایت «زندگی در گرو بدهی» پاسخ داد/ماجرا از نگاه سازمان

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار گزارشی با عنوان «زندگی بیماران دیالیزی در گرو پرداخت هزاران میلیاردی بیمه‌ها» در خروجی آن خبرگزاری مهر، سازمان بیمه سلامت ایران توضیحاتی را به منظور تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

در این جوابیه، ضمن تأکید بر عزم جدی سازمان برای ایفای تعهدات قانونی، ابعاد فنی و مالی موضوع تشریح شده است. متن کامل این پاسخ به شرح زیر است:

جوابیه بیمه سلامت

سردبیر محترم خبرگزاری مهر

موضوع: جوابیه سازمان بیمه سلامت ایران پیرامون گزارش خبرگزاری مهر با عنوان « زندگی بیماران دیالیزی در گرو پرداخت هزاران میلیاردی بیمه ها »

با سلام و احترام

ضمن تشکر از همکاری های ارزنده آن رسانه محترم در راستای توسعه فرهنگ سلامت در جامعه با توجه به انتشار مطلبی در خبرگزاری مهر مورخ ۱۱‏/۳‏/۱۴۰۵ با عنوان « زندگی بیماران دیالیزی در گرو پرداخت هزاران میلیاردی بیمه ها » خواهشمند است دستور فرمایید، تا مطلب زیر به منظور تنویر افکار عمومی طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در آن رسانه مردمی منعکس گردد.

اقدامات حمایتی و برنامه های مدیریت هزینه در بیمه سلامت تشریح شد

مرکز روابط عمومی و امور مشتریان سازمان بیمه سلامت ایران، با انتشار گزارشی از روند ارائه خدمات، جزییات اقدامات این سازمان برای کاهش هزینه های درمان، در کنار عوامل موثر بر افزایش پرداخت از جیب بیماران دیالیزی را اعلام کرد.

بنابراین گزارش :

- طی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۴،۴۶۸،۴۳۷،۵۹۴،۴۷۶ ریال به مراکز دیالیز پرداخت و پرداخت مابقی مطالبات ایشان منوط به اجرایی شدن اعتبار تعیین شده در ردیف ۸۵۰۰۰۴ جدول شماره (۲۴) قانون بودجه سال جاری می باشد، که با عنایت به اهمیت موضوع، مراتب به صورت مستمر در حال پیگیری می باشد.

- طی سال ۱۴۰۵ نیز بخشی از مطالبات مراکز دیالیز مستقل بصورت علی الحساب پرداخت گردیده است.

- براساس قرار دادهای منعقده با شرکت های واجد شرایط، ارائه خدمات دیالیز صفاقی به بیماران مشمول بدون وقفه صورت می پذیرد و مطالبات شرکت های مذکور براساس صورت حساب ارائه شده پرداخت شده است.

شایان ذکر است سازمان بیمه سلامت ایران، همواره موضوع پیش بینی اعتبار مورد نیاز مستند به بند «پ» ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت را در زمان تنظیم لایحه بودجه سالیانه کشور از مراجع ذیربط پیگیری می نماید که علیرغم ارائه مستندات و انجام محاسبات دقیق، صرفا ۵۰ درصد اعتبارات ضروری و مورد نیاز این سازمان اختصاص داده می شود و همین امر سبب تاخیر طولانی مدت در پرداخت مطالبات مراکز بهداشتی، درمانی شده است.

توضیحات خبرگزاری مهر

طرح چند سئوال و ابهام در جوابیه بیمه سلامت

۱- در گزارش خبرگزاری مهر، گفته شده که مطالبات نیمه دوم سال ۱۴۰۴ پرداخت نشده است؛ بنابراین مبلغ اعلامی توسط بیمه سلامت برای سال گذشته، ممکن است، برای نیمه اول سال باشد و در نیمه دوم، طبق تحقیقات میدانی خبرنگار مهر از چندین مرکز دیالیز در نقاط مختلف کشور (که لیست و اسامی آنها نزد این خبرگزاری محفوظ است) گویا مبلغی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به مراکز دیالیز پرداخت نشده است.

۲- اینکه سازمان بیمه سلامت ایران در جواب گزارش این خبرگزاری، با اعلام رقمی چشمگیر، در پی پاک کردن صورت مسئله است، فرار رو به جلو محسوب می‌شود؛ چراکه گزارش خبرگزاری مهر هیچ‌گاه نگفته که بیمه سلامت مبلغی در سال ۱۴۰۴ پرداخت نکرده است، بلکه عدم پرداخت مطالبات نیمه دوم سال در سراسر کشور، مورد سئوال خبرگزاری بوده است.

۳- در واقع، بیماران دیالیزی که جزو بیماران خاص هستند، طبق جوابی که آن بیمه داده، باید تا هنگام تحقق ردیف بودجه سال جاری صبر کنند تا مطالبات شش ماهه دوم سال گذشته مراکز دیالیز پرداخت شود و بعد دیالیز شوند! که این امر نشان دهنده عدم اهمیت و اولویت قرار دادن بیماران دیالیزی و مراکز خدمات‌دهنده، نزد آن سازمان است.

۴- با توجه به کمیابی و گرانی داروها و تجهیزات دستگاه‌های دیالیز در ماه‌های اخیر، تسریع در تسویه حساب با مراکز دیالیز اهمیت فراوان دارد.

۵- پر واضح است که با توجه به یارانه ۱۰۰ درصدی برای دیالیز بیماران، مسئولیت امنیت مالی مراکز دیالیز نیز برعهده بیمه‌هاست و هرگونه تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌ها، ضررهای جبران‌ناپذیری به مراکز و بیماران وارد می‌کند؛ به نحوی که مراکز را به تعطیلی می‌کشاند و بیماران خاص دیالیزی را سرگردان و درمانده خواهد کرد.

۶- نکته پایانی اینکه فرایند دیالیز، دفع کننده مواد زائد و سموم بدن است که عدم انجام دیالیز، منجر به اختلالات شدید سلامتی بیماران دیالیزی می‌شود و منوط کردن پرداخت یارانه‌های دولت که باید توسط بیمه‌ها پرداخت شود، به ماده‌ها و تبصره‌های قانونی و بروکراسی‌های اداری، زیبنده و پسندیده نیست و بهتر است سازمان بیمه سلامت ایران، هرچه سریع‌تر امور عملیاتی موثر را برای پرداخت مطالبات مراکز دیالیز انجام دهد.