خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ علیرضا مهدی زاده: دیالیز از روشهای مهم پزشکی و فرآیندی درمانی است، که بهطور مصنوعی، وظیفه کلیهها را در تصفیه خون انجام میدهد و برای درمان بیماریهای کلیوی و مشکلات مرتبط با تصفیه خون کاربرد دارد. این فرآیند بهویژه برای بیمارانی که کلیههایشان توانایی کافی برای تصفیه مواد زائد و مایعات اضافی از بدن را ندارند، حیاتی است.
در واقع، هدف اصلی دیالیز، بهبود کیفیت زندگی بیمار و جلوگیری از تجمع سموم در بدن برای عدم مرگ است و در صورتی که بیماران کلیوی دیالیز نشوند، دچار عوارضی مثل کم خونی، سوء تغذیه، جمع شدن مایعات در بدن، فشار خون بالا، عوارض قلبی، کاهش رشد در اطفال و اختلالات الکترولیتی میشود.
مدیر یک مرکز دیالیز در قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مرکز دیالیز، حدود ۲۱۰ بیمار، به تناوب روزهای زوج و فرد، تحت درمان هستند که با اتمام ذخیره انبار دارویی و تجهیزات دستگاههای دیالیز که منجر به تعطیلی این مرکز خواهد شد و با توجه به اینکه تعداد مراکز دیالیز شهرستانهای استان تهران محدود است، مشکلاتی به بار خواهد آورد.
حسن منصوری با هشدار نسبت به مرز تعطیلی مراکز دیالیز استان تهران و کشور، گفت: بیماران طبق معرفی انجمن حمایت از بیماران کلیوی کشور، تحت پوشش بیماریهای خاص در قالب بیمههایی که دارند، خواهند بود که این پوشش در مراکز خصوصی، خیریه و دولتی، یارانه ۱۰۰ درصدی دولت را میگیرند و هیچ هزینهای به بیماران تحمیل نمیشود، اما یارانهها به مراکز دیالیز پرداخت میشود تا روند درمانی بیماران کلیوی شکل بگیرد.
وی افزود: دستگاههای دیالیز بسیار گران قیمت هستند که کار تصفیه خون آلوده به سموم و مواد زائد ناشی از عدم کارکرد صحیح کلیهها را انجام میدهند و متأسفانه تحت پوشش ارز دولتی برای واردات و خرید این دستگاهها نیستند؛ از طرفی مطالبات ۸۵ میلیارد تومانی از بیمهگران در کنار کمبود شدید تجهیزات و داروهای مخصوص این دستگاهها که به واسطه تحریمهاست، مراکز دیالیز را در آستانه تعطیلی قرار داده و پیش بینی عمر کوتاه آنها را در صورت ادامه همین وضعیت، محتملتر از همیشه کرده است.
این مدیر مرکز دیالیز در جنوب شرق استان تهران، اظهار داشت: این مرکز یکی از قدیمیترین و بزرگترین مراکز شهرستانهای استان تهران است که قدمت آن نزدیک به دو دهه است و در حال حاضر دارای ۳۷ تخت در سه سالن، با ۱۵ پرستار متخصص در سه شیفت کاری است.
سه همت بدهی بیمهها به مراکز دیالیز
وی افزود: چالش مهم این مرکز، مطالبات ۸۵ میلیارد تومانی معوق از بیمه تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و خدمات درمانی نیروهای مسلح است، تأمین اجتماعی در هفت ماه اخیر هیچگونه پرداختی نداشته و بیمه سلامت و خدمات درمانی نیروهای مسلح، در مجموع وضعیت مطلوبی بابت پرداخت طلب مراکز دیالیز ندارند؛ در واقع، هر مرکز دیالیز در سراسر کشور میانگین ۴۰ میلیارد تومان از بیمهها طلب دارد که برای مراکز کل کشور، حدود سه همت میشود.
منصوری اضافه کرد: تحریمها باعث کمبود ملموس مواد اولیه اکثر وسایل و تجهیزات دستگاههای دیالیز، همراه با افزایش چندین برابری و چشمگیر قیمت این تجهیزات شده است؛ از طرفی باید به فرسودگی تدریجی دستگاهها و قیمت بالای خرید آنها نیز اشاره کرد؛ همین امر، لزوم تخصیص ارز دولتی به خرید این دستگاهها راگوشزد میکند.
وی تأکید کرد: تا جایی که با مدیران مراکز دیالیز استان تهران و کشور در ارتباطم، خبر دارم که انبار داروها و تجهیزات مختص دستگاههای دیالیز، در حال خالی شدن است و اگر سازمانهای بیمهگر معوقاتشان را فوری پرداخت نکنند، جان بیماران خاص کلیوی در خطر خواهد افتاد.
این مدیر مرکز دیالیز در پایان، با توجه به مطالبات عمومی مدیران مراکز دیالیز استان تهران و کشور مبنی بر تسویه سریع مطالبات معوقه و تخصیص ارز دولتی برای جایگزین کردن دستگاههای مرغوب به جای دستگاههای فرسوده دیالیز، از وزیر بهداشت و رئیس جمهور که خود نیز پزشک است، درخواست اقدام عاجل کرد.
معضلات انحصار ۲ شرکت تولیدکننده
مدیر یک مرکز تعطیل شده دیالیز در تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: دستگاههای دیالیز و صافیهای این دستگاهها تحریم نیستند اما ۲ شرکت داخلی که تولید تجهیزات میکنند و مدعی انجام صفر تا صدی کارها هستند، به کار واردات و فروش انحصاری دستگاهها هم ورود کردهاند و از آن طرف هم از ارز دولتی استفاده میکنند و صافیها و... را گران کردهاند و همه جوره مراکز را تحت فشار گذاشتهاند.
فروغ فتاح پور افزود: قبلاً که بیمهها بهصورت مرتب پول میدادند، ۶ ماهه خرید میکردیم، اما اکنون که بیمهها معوقات دارند، شرکتهای انحصاری مرتبط با تجهیزات دستگاههای دیالیز اجبار کردهاند که با مهلت پرداخت بیشتر از یک ماه، به مراکز جنس ندهند؛ در واقع، بار تورمی بر دوش مراکز دیالیز است و شرکت ها سود میکنند.
وی اضافه کرد: متأسفانه تعرفهها را همین دو شرکت مشخص میکنند، مثلاً اگر دو میلیون تومان گیر مراکز بیاید پس از ۹ ماه پرداختی از بیمه، آن دو میلیون را روی صافی و تجهیزات دیگر میکشند؛ یا مثلاً به اسم این که مواد اولیه تحریم است، محلولها را از ۵ لیتر به حدود ۴ لیتر کاهش دادهاند و ما برای دیالیز یک بیمار، مجبوریم دو محلول باز کنیم تا سودش به جیب شرکتها برود.
وضعیت تحریمی و جنگی بهانه عدم دریافت مطالبات از بیمهها
این مدیر مرکز تعطیل شده دیالیز در تهران گفت: الان بیمهها طلب حدود ۹ ماه اخیرمان را نمیدهند و وقتی به بیمه سلامت و تأمین اجتماعی برای وصول مطالباتمان مراجعه میکنیم، میگویند وضعیت تحریم شدید و جنگی است اما در همین وضعیت جنگی از مراکز توقع دارند که بیمار را سر وقت و عالی دیالیز کنیم؛ از آن طرف که به بیمهها فشار میآوریم، دانشگاههای علوم پزشکی به ما فشار میآورند و ایرادات مختلف میگیرند؛ از طرفی در هر مرکز برای پسماند، ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان پول میدهیم، در صورتی که وظیفه شهرداریهاست که پسماند عفونی را امحا کنند.
فتاح پور گفت: مطالباتمان از سازمانهای بیمهگر مثل تأمین اجتماعی و بیمه سلامت که از شهریور سال گذشته است، الان از لحاظ ریالی ارزشی ندارد ولی باز هم اگر فوری تسویه شود، راضی هستیم چون مجبور به تعطیلی مراکز و سردرگمی بیماران دیالیزی نخواهیم شد.
وی نیز در پایان، از وزیر بهداشت و رئیس جمهور خواست تا درخصوص پرداخت سریع مطالبات معوقه بیمهها، خروج انحصار از دو شرکت تولید تجهیزات و داروهای دستگاههای دیالیز و تخصیص ارز دولتی برای خرید دستگاههای مرغوب و جایگزین کردن آنها به جای دستگاههای فرسوده دیالیز، عملگرایانه به میدان بیایند.
بهانه حمایت از تولید داخلی باعث انحصار ۲ شرکت
یک مدیر مراکز دیالیز در تهران و پاکدشت در گفتگو با خبرنگار مهر، مطالبات ۹ ماهه از سازمانهای بیمهگر و انحصار تولید و فروش تجهیزات دستگاههای دیالیز توسط ۲ شرکت را باعث بسیاری از کمبودها و گرانیها دانست و افزود: با وزارت بهداشت مکاتبه کردیم که این امر را انحصاری نکنند، اما به بهانههایی نظیر حمایت از تولید داخلی، این اتفاق نیفتاده است.
امیر رضا جعفری آغویه افزود: مثلاً در خصوص صافی دستگاهها، تولیدات ایرانی کیفیتی پایینتر از حتی نمونههای چینی دارند اما قیمتشان بسیار بالاتر است؛ اگر هم خودمان بخواهیم تجهیزات و داروهای مورد نیاز دستگاهها را وارد کنیم، نه ارز دولتی تعلق میگیرد و نه مجوز واردات داده میشود چون تولیدهای داخلی را پاسخگوی نیازهای ما میدانند.
وی اضافه کرد: این در حالی است که همین الان مراکز تحت مدیریت خودم فقط برای ۲۰ روز تجهیزات و دارو در انبارها دارند، خوب اگر تولید داخلی پاسخگوی نیازها است، حداقل باید به اندازه یک ماه تجهیزات و... بدهند؛ هر مرتبه مقدار زیادی پول حمل و نقل برای انتقال اجناس میدهیم.
جعفری آغویه اظهار داشت: الان فقط برای مرکز تهرانمان بالای ۳۰ میلیارد مطالبه از بیمهها داریم؛ مشکل ما این است که تخت خالی داریم اما نمیتوانیم بیمار پذیرش کنیم چون ملزومات و تجهیزات برای دستگاههایمان نداریم؛ برخی دستگاهها هم فرسوده یا بی کیفیت هستند که کفایت دیالیز را نمیکنند و حال عمومی بیماران را هم بد میکنند.
نگرانی بیماران دیالیزی و خانوادههایشان
چند تن از بیماران دیالیزی نیز به خبرنگار مهر، از افسردگی و نگرانی خود و خانوادههایشان گفتند و تأکید داشتند که دیدن و شنیدن این مشکلات، باعث شده تا جو روانی سنگینی بر خودشان و خانوادههایشان حکمفرما شود؛ لزوم دیالیز برای بیماران کلیوی که تحت پوشش بیمه بیماریهای خاص هستند، تقابل مرگ و زندگی و مقابله با افسردگی و استرس کمبود تجهیزات و داروهای دیالیز برای بیماران و خانوادههایشان را گوشزد میکند.
خالی شدن انبارهای مراکز دیالیز باعث تعطیلی تدریجی آنها میشود و بالطبع، نیاز مبرم درمانی بیماران، تحتالشعاع قرار میگیرد و بیماران دیالیزی باید در صف انتظار دیالیز در شهرستانها و حتی استانهای مجاور بمانند.
به این ترتیب، لزوم پیگیری و حمایت ویژه دولت با پرداخت هزاران میلیارد مطالبه مراکز دیالیز از سازمانهای بیمهگر، خارج کردن انحصار از ۲ شرکت تولیدکننده تجهیزات، همچنین تخصیص ارز دولتی برای واردات دستگاههای مرغوب دیالیز به جهت بهبود عملکرد درمانی بیماران دیالیزی ضروری است.
نظر شما