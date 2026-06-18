مسئولان اجازه ندادند امنیت غذایی کشور دچار آسیب شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدحسن خمینی در دیدار وزیر و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در حرم مطهر امام خمینی(ره)، با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دوران جنگ اخیر، اظهار کرد: کشور روزهای بزرگ، سخت و سرنوشت‌سازی را پشت سر گذاشت و در کنار عملکرد معجزه‌آسا، توکل به خدا، روحیه ایثار نیروهای مسلح و آمادگی آنان برای دفاع از کشور، نظام اداری نیز نقش مهمی در عبور موفقیت‌آمیز از این شرایط ایفا کرد.

وی افزود: یکی از بخش‌های درخشان مدیریت کشور در این دوران، وزارت جهاد کشاورزی بود که با تلاش، تدبیر و برنامه‌ریزی توانست جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی را حفظ کند؛ به‌گونه‌ای که فروشگاه‌ها و مراکز عرضه مملو از کالا بود و هیچ‌گاه سخنی از کمبود جدی در اقلام مورد نیاز مردم مطرح نشد.

سید حسن خمینی با بیان اینکه کمبود کالا و ایجاد نگرانی در بازار، از پیامدهای معمول جنگ‌ها و بحران‌های بزرگ در بسیاری از کشورها است، گفت: با وجود فشارهای ناشی از جنگ، محاصره دریایی و تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در زندگی مردم، مسئولان و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با تدبیر از این شرایط عبور کردند و اجازه ندادند امنیت غذایی کشور دچار آسیب شود.

یادگار امام تأکید کرد: عبور موفقیت‌آمیز از چنین شرایطی، حتی برای کشورهای بزرگ جهان نیز کار ساده‌ای نیست، اما ظرفیت بالای جمهوری اسلامی، توان مدیریتی دولت و روحیه مسئولیت‌پذیری مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موجب شد کشور این مرحله دشوار را با موفقیت پشت سر بگذارد.

وی با اشاره به نقش همراهی مردم در حفظ آرامش بازار ادامه داد: روحیه بزرگ و استقامت ملت ایران، در کنار تلاش مجموعه دولت و دستگاه‌های مسئول، سبب شد نه‌تنها در کالاهای اساسی، بلکه در دیگر نیازهای عمومی نیز کمبود محسوسی شکل نگیرد و دشمن در تحقق اهداف خود ناکام بماند.

یادگار امام، حفظ امنیت غذایی و استمرار خدمت‌رسانی را جلوه‌ای از مقاومت ملی دانست و افزود: ملت ایران در جنگ اخیر به پیروزی رسید و امروز هرکس با سخت‌ترین معیارها و محاسبات نیز شرایط را ارزیابی کند، ملت ایران را پیروز این میدان می‌داند. این پیروزی نتیجه اراده مردم، ایثار نیروهای مسلح و تلاش صادقانه مسئولان و کارکنانی بود که در شرایط دشوار، خدمت به مردم را متوقف نکردند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت در نظام اسلامی به معنای برخورداری از امتیاز نیست، تصریح کرد: مسئولیت باید به خدمت و تلاش بیشتر منجر شود. مدیران پس از عبور از بحران باید با تواضع بیشتر در برابر مردم، از منیت‌ها و نزاع‌های بی‌حاصل فاصله بگیرند و منافع عمومی را بر خواسته‌های شخصی ترجیح دهند.

آیت‌الله سیدحسن خمینی با بیان اینکه حفظ پیروزی گاه دشوارتر از دستیابی به آن است، گفت: آن ۳۹ روز، جهاد اصغر بود و از امروز جهاد اکبر آغاز می‌شود؛ جهادی که باید از خودمان، مبارزه با غرور، خودخواهی و اختلافات بی‌ثمر شروع شود. عبور از منیت‌ها و افزایش خدمت به مردم، تسبیح عملی و شکر واقعی این پیروزی است.

وی همچنین استقامت را یک ضرورت اجتماعی دانست و اظهار کرد: اگر می‌خواهیم به پیروزی‌های بزرگ‌تر برسیم، استقامت نباید صرفاً یک ویژگی فردی باشد، بلکه باید به روح عمومی جامعه تبدیل شود. تجربه اخیر نشان داد هرگاه مردم، دولت و مجموعه دستگاه‌های کشور در کنار یکدیگر ایستادگی و همکاری کنند، نتیجه آن پیروزی و عبور موفقیت‌آمیز از دشوارترین بحران‌ها خواهد بود.

یادگار امام در پایان تاکید کرد: ظرفیت جمهوری اسلامی و ملت ایران بسیار فراتر از آن چیزی است که تاکنون به کار گرفته شده و با حفظ وحدت، اعتماد به خداوند، پرهیز از نزاع‌های بی‌حاصل و ادامه مسیر خدمت‌رسانی، می‌توان دستاوردهایی فراتر از تصور برای کشور و مردم رقم زد.