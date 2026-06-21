به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ از «دو برنامه ملی در حوزه امنیت غذایی» با حضور غلامرضا نوریقزلجه وزیر جهاد کشاورزی، حسین افشین معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و اصغر نورالهزاده رئیس هیئتامنای صندوق نوآوری و شکوفایی رونمایی شد.
غلامرضا گلمحمدی، رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و معاون وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: امروز حوزه کشاورزی با مسائلی همچون تغییر اقلیم، وابستگی در بذور هیبرید، واکسنهای دام و طیور و روبهرو است که نیاز به پیگیری است.
وی افزود: در بذور هیبرید ۵۰ درصد، واکسن دام ۹۰ درصد و واکسن طیور ۷۰ درصد وابستگی ارزی داریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه سازمان تات در سال جاری، ادامه داد: نخست توسعه دانش و فناوری و افزایش بهرهوری است. دومین فعالیت که آغاز شده و امسال توجه ویژه به آن خواهد شد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان در کنار سایر دستگاههای حاکمیتی است.
وی با بیان اینکه در این راستا تفاهم نامه سهجانبه به امضا رسید، اظهار کرد: در ادامه قرار است تولید نیمهصنعتی دانشی که تولید شده با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به جلو حرکت کند.
رئیس سازمان تات با اشاره به رونمایی دو برنامه ملی، گفت: در تامین بذور هیبرید تا ۹۸ درصد وابستگی داریم، از سال گذشته طرحهایی شروع شده و سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹ رقم بذر هیبرید تولید و معرفی شد که امسال این رقم ۴۰ نوع جدید خواهد بود که به زودی رونمایی و برای تجاریسازی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای دانشبنیان معرفی خواهد شد.
گلمحمدی در پایان یادآور شد: امیدواریم با این همکاریها در حوزه امنیت غذایی به موفقیتهای مورد انتظار دست پیدا کنیم.
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