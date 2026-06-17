از ساختن خانه آن پیرزن محروم غافل نشوید

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ مراسم تجدید بیعت جهادگران با رهبر انقلاب به مناسبت سالروز تشکیل جهاد سازندگی با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در محل حسینیه جماران برگزار شد.

در این مراسم مهدی مسکنی، یکی از فعالان عرصه جهاد با اشاره به رفتار رهبر شهید عنوان کرد، رفتار آقا همیشه با جهادگران با محبت بود. گویا جهادی‌ها از پدیده دیگری بودند.

ایشان به جهادگران می‌فرمودند که شما محصول دو دهه کار من هستید. من دو دهه پای دو تا گفتمان در این کشور نشستم؛ یک گفتمان دانش بنیان دو گفتمان جهادی.

وی در ادامه افزود: میثم نعمتی در دیدار سال ۱۳۹۸ راهبردی صحبت کرد و گفت به حضرت آقا بفرمایید ما دهه ۶۰ ها بزرگ شدیم. امروز مدیر شدیم. ما می‌توانیم بار کشور را برداریم.

مسکنی گفت: در این دیدار حضرت آقا فرمودند، همه حرف‌هایی که زدید خوب است، انجام دهید اما از ساختن خانه آن پیرزن محروم هم غافل نشوید.

وی در این مراسم اظهار کرد: همه ما نشستیم گفتیم آقا ما آماده‌ایم و گفتیم آقا از شما به یک اشاره و از ما با سر دویدن. آقا در اینجا عنوان کردند ما که اشاره کردیم.

مسکنی تاکید کرد: مطالبه آقا از ما این بود که چرا عقب هستیم؛ نه اینکه آقا بخواهند بگویند کجا هستید؟

وی ادامه داد: پس از آن دیدار جهادی تقریبا من خیلی ناراحت شدم. خودم را گذاشتم جای آقا. دیدم آقا گفتند من حکم همه نوع جهاد را دادم. به غیر از جهاد نظامی حکم همه ابعاد جهاد از سازندگی تا اقتصادی را صادر کرده بودند.

وی افزود: یک مرجع این حکم را داده بود و سوال این است که آیا ما جهادگران سر از پا می‌شناختید برای اجرای آن حکم یا نه.

مسکنی به سخن دیگر رهبر شهید در دیدار جهادگران در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه یک حرف تلخ دیگر هم زدند، رسانه‌ای نشد و بیرون نیامد. گفتند اگر فکر می‌کنید فردای این دیدار، کسی صدایتان می‌کند و می‌گوید با فلانی جلسه داشتید، بیایید کمکتان می‌کنم، اشتباه می‌کنید؛ بلکه جلوی راهتان را هم می‌گیرد. بلند شوید بروید و کار خودتان را بکنید.

ادامه مسیر سازندگی پرقوت‌تر باشد

این نویسنده کتاب «این گونه بود که...» گفت: در این دیدار گفتم حضرت به گروه‌های فرهنگی و جهادی حکم آتش به اختیار دادند. اگر نخواهیم راهبردی در گفتمان جهانی نگاه بکنیم به ولی نعمت خود بدهکاریم. ولی نعمت امروز ما فرزند همان حکیم عالم دلباخته به ملت است که کشور دوست‌ترین فرد تاریخ ایران بود و در خیابان کشوردوست و در بی‌پروتکل‌ترین وضعیت به شهادت رسید. ما به فرزند همین ولی نعمت فردا بدهکار می‌شویم.

این جهادگر با تشکر از رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بابت برگزاری بزرگداشت روز تشکیل جهاد سازندگی، ادامه داد: جمع کردن دوستان خیلی کار سختی است. ولی امروز که ملت ایران مبعوث شدن، امروز که فرزندان رشید امام و فرزندان سید علی غیور قهرمان، فرزندان حاج قاسم و حاجی‌زاده و حاج احمدهای جاودان، که یاد آریوبرزن‌ها را در تاریخ ایران زنده کردند، امروز که فرزندان آنها هستند و پای لانچرها ایستادند، از تمامیت ایران دفاع کردند، فرزندانی که شاهرگ خود را دادند تا میلی متری از این کشور به دست دشمن نیفتد.

وی گفت: امروز که به این نقطه رسیدیم و موقتا بچه هایی که باید از پای لانچرها بلند شوند باید کسی این پرچم را به دست بگیرد. این پرچم آبادانی و سازندگی و شکوفایی اقتصاد ایران است؛ و این هدف هیچ راهبردی ندارد جز راهبردمردمی‌سپاهی و مردمداری.

این جهادگر خطاب با سایر جهادگران اعلام کرد: چه کسی باید به این پیام پاسخ دهد جز من و شما. شاید بهترین کار بعد از یک دل سیر گریه کردن برای رهبر فقید، برای رهبر شهید، برای فرزندان عزیز انقلاب، این باشد که پاشنه کفش‌ها را بکشیم و سخت‌تر، سفت‌تر و محکم‌تر پرچم ایران را بلندتر نگه داریم که در اثر ناکارآمدی یک سری از این لیبرال‌های داخلی اتفاق‌های ناگوار در کشور نیفتد که منجر به این شود که این همه کشور هزینه بپردازد.

مسکنی تاکید کرد: اراده راستین بچه‌های جهادی فقط در عمل ثابت می‌شود. ما رفتیم در ده‌ها ساختیم و کار کردیم و یک سری مصاحبه کردند. اشکال ندارد دوباره باید کار کنیم و یک سری مصاحبه کنند؛ اما تشکیلاتی‌تر، محوری‌تر و راهبردی‌تر.