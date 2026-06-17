رونمایی از ۳ کتاب در حوزه جهاد سازندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ مراسم تجدید بیعت جهادگران با رهبر انقلاب به مناسبت سالروز تشکیل جهاد سازندگی با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در محل حسینیه جماران برگزار شد.

در این مراسم از ۳ کتاب «این گونه بود که...»، «سیمرغ» و «جهاد سازندگی» رونمایی شد.

این کتاب‌ها درباره فعالیت جهادگران سازندگی کشور از ابتدا انقلاب اسلامی تا زمان انحلال آن در سال ۱۳۷۹ است که به تحولات انجام شده در روستا اعم از تحولات عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و... می‌پردازد.

مهدی مسکنی، نویسنده کتاب «این گونه بود که....» از سال‌ها تلاش و پژوهش برای تالیف کتاب گفت و فعالیت‌هایی که جهادگران در عرصه جهادی به همراه رهبر شهید کشور داشتند.

در پایان مراسم از ۱۰ جهادگر عرصه آبادانی کشور تقدیر شد؛ جهادگرانی که در جنگ تحمیلی آمریکا-صهیونی به کمک آسیب‌دیدگان شتافتند و فعالیت جهادی خود را برای نوسازی و آبادانی کشور ادامه می‌دهند.