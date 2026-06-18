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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۶

مهلت پذیرش دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه علامه طباطبائی تمدید شد

مهلت پذیرش دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه علامه طباطبائی تمدید شد

مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی از تمدید مهلت ثبت‌نام و پذیرش متقاضیان بین‌المللی برای تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی در نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی، تمامی متقاضیان غیرایرانی که قصد تحصیل به صورت غیربورسیه‌ای در این دانشگاه را دارند، می‌توانند در بازه زمانی جدید تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام و ارسال درخواست خود اقدام کنند.

طبق اعلام این مدیریت، متقاضیان باید ضوابط و مقررات پذیرش دانشجویان بین‌المللی ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ را رعایت کنند.

بر این اساس، مهلت ثبت درخواست برای بررسی و پذیرش نهایی متقاضیان تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

کد مطلب 6863424
زهرا سیفی

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