پذیرش بیش از ۱۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه علامه طباطبائی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد: با برنامهریزی و پیگیری مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه موفق به جذب ۱۰۰ دانشجوی خارجی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ شد.
فرایند ثبتنام و پذیرش متقاضیان بینالمللی تحصیل در مقاطع و رشتههای مختلف تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از ۳ خرداد ماه با انتشار فراخوان آغاز شد.
در مرحله نخست، ۲۵۰ متقاضی، درخواست خود را به دانشگاه ارسال کردند که با اعتبارسنجی و پالایش اطلاعات، ۱۶۰ پرونده به مرحله دوم که بررسی در گروههای علمی است، رسید و از این میان نیز نزدیک به ۱۰۰ متقاضی برای سال تحصیلی جدید پذیرش شدند.
این دانشجویان خارجی که بیشتر از کشورهای همسایه، بهویژه کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و هند پذیرش شدهاند، بعد از انجام تشریفات کنسولی و صدور ویزا، برای انجام تحصیل وارد کشور میشوند.
افراد متقاضی مقطع دکتری نیز با هماهنگیهای انجام شده مورد مصاحبه قرار میگیرند و نتایج آن در پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ اعلام میشود.
پذیرش دانشجویان خارجی بر اساس سیاستهای اعلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ذیل برنامه هفتم توسعه، به منظور برقراری دیپلماسی علمی با کشورهای مختلف، بهویژه کشورهای دوست و همسایه انجام میشود که هم وزارتخانه و هم دانشگاه، نگاه مثبت و رو به جلویی نسبت به این کار دارند.
نظر شما