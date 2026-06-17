گذشت اولیای دم پرونده قصاص در گیلان پس از ۲ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمد میرمحمدی از آزادی یک متهم محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم پس از ۲ سال خبر داد و با اشاره به تلاش اعضای شعبه ویژه قصاص شورای حل اختلاف استان گیلان، صلح‌یاران و مددکاران اظهار کرد: در اقدامی انسان‌دوستانه و تأثیرگذار، پرونده‌ای مربوط به قصاص، پس از ۲ سال با گذشت اولیای دم بدون اخذ مبلغ دیه به صلح و سازش ختم شد.

وی افزود: فردی که پدر خود را به قتل رسانده بود و به قصاص محکوم شده و مدت ۳ سال بود که در زندان به‌سر می‌برد، طی اقدامات سازشی شعبه ویژه قصاص شورای حل اختلاف استان و با تلاش‌های پیگیرانه اعضای این شعبه، صلح‌یاران و مددکاران، به سازش ختم شد و با گذشت بزرگوارانه ولی دم، از مجازات قصاص رهایی یافت.

کارآمدی شوراهای حل اختلاف در پرونده‌های سنگین کیفری

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری گیلان تأکید کرد: این پرونده بار دیگر نشان داد که ظرفیت‌های شورای حل اختلاف در حل و فصل پرونده‌های سنگین کیفری، به‌ویژه در موضوعات حساسی همچون قصاص، می‌تواند بسیار کارآمد و اثرگذار باشد.

این موفقیت در راستای ترویج فرهنگ گذشت و سازش در استان گیلان، بار دیگر نقش مؤثر نهادهای حل اختلاف را در کاهش جمعیت کیفری و ایجاد آرامش در جامعه به نمایش گذاشت.