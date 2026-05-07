محکوم به قصاص نفس در گیلان رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام میرمحمدی با اشاره به تلاش اعضای شعبه ویژه قصاص شورای حل اختلاف استان گیلان، صلحیاران و مددکاران و جمعی از خادمیاران رضوی تصریح کرد: در اقدامی انساندوستانه و تأثیرگذار، پروندهای مربوط به قصاص، پس از ۵ سال با گذشت اولیای دم به صلح و سازش ختم شد.
وی در ادامه افزود: محکوم به قصاص که مدت ۵ سال بود در زندان بهسر میبرد طی اقدامات سازشی شعبه ویژه قصاص شورای حل اختلاف استان و با تلاشهای مدیر کل زندانهای استان گیلان، صلحیاران و مددکاران به سازش ختم شد با گذشت بزرگوارانه اولیای دم، از مجازات قصاص رهایی یافت.
این پرونده بار دیگر نشان داد که ظرفیتهای شورای حل اختلاف در حل و فصل پروندههای سنگین کیفری، به ویژه در موضوعات حساسی همچون قصاص، میتواند بسیار کارآمد و اثرگذار باشد.
نظر شما