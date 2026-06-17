به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی بعدازظهر چهارشنبه در نشست ستاد جوانی جمعیت استان کردستان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمایتی حوزه خانواده و کودک، از ادارات راه و شهرسازی، بهزیستی و شرکت گاز استان خواست نسبت به رفع موانع موجود در مسیر اجرای پروژه شیرخوارگاه جدید سنندج اقدام کنند.

وی بر ضرورت آغاز عملیات اجرایی این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و همکاری لازم، مشکلات اجرایی و اداری این طرح را برطرف کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین خواستار به‌روزرسانی اعتبارات مورد نیاز پروژه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مشخص شدن محل تأمین بخش باقی‌مانده اعتبار مورد نیاز شد.

ایجاد اتاق مادر و کودک در ادارات

ورمقانی در ادامه با تأکید بر اجرای قانون جوانی جمعیت، اظهار کرد: ایجاد اتاق مادر و کودک در ادارات و فراهم کردن امکان استفاده مادران شاغل از مهدکودک یا پرداخت هزینه آن، از جمله تکالیف قانونی دستگاه‌هاست که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان از اعضای ستاد جوانی جمعیت استان خواست موارد و بندهایی از قانون جوانی جمعیت که در کردستان امکان اجرای کامل ندارد، شناسایی و برای بررسی و پیگیری از طریق مرکز اعلام شود.