به گزارش خبرنگار مهر، هیأت ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان آذربایجان شرقی عصر چهارشنبه اعلام کرد: در راستای برگزاری مسابقات سهجانبه تیمهای ملی فوتبال نابینایان، «احسان محمدنژاد» به عنوان بازیکن و «مرتضی جنگجو» به عنوان مربی، از سوی فدراسیون ورزشهای نابینایان و کمبینایان جمهوری اسلامی ایران به این رویداد ملی فراخوانده شدند.
این مسابقات سهجانبه که با حضور تیمهای ملی «الف»، «ب» و «جوانان» برگزار میشود، از تاریخ یکم لغایت سوم تیرماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی استان فارس برگزار خواهد شد.
علاوه بر نفرات دعوتشده، «بهزاد زادعلیاصغر»، فوتبالیست باسابقه و ملیپوش نابینای استان آذربایجان شرقی نیز که سالهاست در ترکیب تیم ملی فوتبال ۵ نفره کشورمان حضور دارد، در قالب تیم ملی «الف» در این اردو شرکت خواهد کرد.
هدف از برگزاری این مسابقات سهجانبه، ارزیابی فنی بازیکنان، شناسایی استعدادهای برتر و آمادهسازی هرچه بهتر تیمهای ملی برای حضور در رقابتهای پیشرو اعلام شده است.
حضور نمایندگان شایسته آذربایجان شرقی در این اردوی ملی، نشان از جایگاه ارزشمند ورزشکاران و مربیان این استان در سطح کشور و نتیجه تلاشهای مستمر آنان در عرصه ورزش نابینایان و کمبینایان است.
هیأت ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان آذربایجان شرقی ضمن تبریک این موفقیت به جامعه ورزش استان، برای این ورزشکاران و مربی در مسابقات پیشرو آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.
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