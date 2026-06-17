به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی کنشگران ازدواج عصر چهارشنبه با محوریت ترویج فرهنگ ازدواج آسان و پایدار در تبلیغات اسلامی شهرستان بابل برگزار شد.

این رویداد با حضور جمعی از فعالان و دغدغهمندان حوزه جمعیت و خانواده، فضایی برای همفکری و همافزایی در جهت رفع موانع تشکیل خانواده فراهم آورد.

در این نشست، چالش ها و فرصت‌های پیش روی جوانان در مسیر ازدواج بررسی شد، محورهای اصلی این هم‌اندیشی شامل واکاوی موانع ترویج ازدواج، تبیین نقش نهادها و رسانه‌ها در فرهنگ سازی، ارائه راهکارهای عملی برای تسهیل ازدواج، اشتراک گذاری تجارب موفق، شبکه سازی میان کنشگران و ارائه پیشنهادهای نوآورانه بود.

حجت‌الاسلام محمد ذاکری خطیر، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه، به عنوان سخنران و دبیر این نشست، بر نقش حیاتی کنشگران در بهبود وضعیت جمعیتی و استحکام بنیان خانواده تأکید کرد و بر ضرورت تعامل سازنده و تبادل تجربیات میان فعالان این حوزه اشاره نمود.

شرکت‌کنندگان در پایان این رویداد، ضمن تأکید بر اثربخشی راهکارهای مطرح شده، بر لزوم تقویت شبکه هم افزایی و همکاریهای مشترک برای ساختن آینده‌ای روشنتر در حوزه خانواده و جمعیت تأکید کردند. این نشست، گامی مؤثر در مسیر ترویج و تسهیل امر ازدواج در شهرستان بابل ارزیابی شد.