برگزاری آیین عطرافشانی مزار «شهدای اقتدار» در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی برنامههای دهه گرامیداشت شهدای اقتدار روز چهارشنبه با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی و جانشین فرمانده سپاه عاشورا، به میزبانی ادارهکل بنیاد شهید استان برگزار شد.
در این نشست که با هدف برنامهریزی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسمهای این دهه برگزار شد، بر همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت نهادهای مختلف در برگزاری آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای اقتدار تأکید شد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، ویژهبرنامه عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدای اقتدار روز پنجشنبه ۲۸ خردادماه از ساعت ۱۰ صبح با حضور مسئولان استانی، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی نیز در این نشست با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و گرامیداشت یاد و خاطره ۶۷ شهید جنگ تحمیلی دوم (جنگ ۱۲ روزه) گفت: با همکاری استاندار آذربایجانشرقی و مسئولان مرتبط، در کوتاهترین زمان ممکن دیدار با تمامی خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان انجام شد تا از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات آنان قرار گیریم.
وی رسیدگی به امور خانوادههای شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از مهمترین اولویتهای بنیاد شهید عنوان کرد و افزود: انتقال رشادتها و حماسهآفرینیهای شهدا به نسلهای آینده رسالتی مهم بر عهده همه دستگاهها و نهادها است.
مدیرکل بنیاد شهید آذربایجانشرقی همچنین از دستگاهها و عوامل اجرایی مشارکتکننده در برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای اقتدار در میدان ساعت تبریز قدردانی کرد و استقبال گسترده مردم را نشانه قدرشناسی جامعه از فرهنگ ایثار و شهادت دانست.
وی در پایان از مردم شهیدپرور تبریز دعوت کرد با حضور در آیین غبارروبی مزار شهدای اقتدار در گلزار شهدای وادی رحمت، بار دیگر با آرمانهای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کنند.
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