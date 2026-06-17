آغاز فراخوان ملی «سیمرغ رمضان» در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمد نژاد عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز فراخوان مشارکت نخبگان و صاحب‌نظران در طرح ملی «سیمرغ رمضان» خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور برای حل مسائل اساسی و ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی‌ها در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس مأموریت ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس، استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و خبرگان برای ارائه راهکارهای کاربردی در حوزه حکمرانی و مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اجرای این مأموریت از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی دنبال می‌شود و تلاش دارد پیوند مؤثری میان نظام تصمیم‌گیری کشور و دانش بومی، دانشگاهی و تخصصی ایجاد کند.

مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری گلستان با اشاره به اهداف طرح «سیمرغ رمضان» گفت: این طرح به دنبال ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، شناسایی ظرفیت‌های بومی استان‌ها و ارائه راهکار برای چالش‌های ملی و استانی است.

محمدنژاد خاطرنشان کرد: پویش ملی خردورزی برای ایران در ۲۴ محور تخصصی آماده دریافت ایده‌ها و پیشنهادهای نخبگان است و تاکنون نزدیک به ۷۰۰ ایده در این سامانه به ثبت رسیده است.

وی از همه اساتید دانشگاه، پژوهشگران، کارشناسان و صاحبان ایده در گلستان دعوت کرد با مشارکت در این فراخوان ملی، در ترسیم آینده کشور نقش‌آفرینی کنند و پیشنهادهای خود را از طریق سامانه‌های طرح ثبت کنند.