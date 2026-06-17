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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

آغاز فراخوان ملی «سیمرغ رمضان» در گلستان

آغاز فراخوان ملی «سیمرغ رمضان» در گلستان

گرگان-مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری گلستان گفت: نخبگان و صاحب‌نظران استان ایده‌های خود برای حل مسائل کشور را در قالب طرح ملی «سیمرغ رمضان» ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمد نژاد عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز فراخوان مشارکت نخبگان و صاحب‌نظران در طرح ملی «سیمرغ رمضان» خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور برای حل مسائل اساسی و ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی‌ها در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس مأموریت ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس، استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و خبرگان برای ارائه راهکارهای کاربردی در حوزه حکمرانی و مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اجرای این مأموریت از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی دنبال می‌شود و تلاش دارد پیوند مؤثری میان نظام تصمیم‌گیری کشور و دانش بومی، دانشگاهی و تخصصی ایجاد کند.

مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری گلستان با اشاره به اهداف طرح «سیمرغ رمضان» گفت: این طرح به دنبال ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، شناسایی ظرفیت‌های بومی استان‌ها و ارائه راهکار برای چالش‌های ملی و استانی است.

محمدنژاد خاطرنشان کرد: پویش ملی خردورزی برای ایران در ۲۴ محور تخصصی آماده دریافت ایده‌ها و پیشنهادهای نخبگان است و تاکنون نزدیک به ۷۰۰ ایده در این سامانه به ثبت رسیده است.

وی از همه اساتید دانشگاه، پژوهشگران، کارشناسان و صاحبان ایده در گلستان دعوت کرد با مشارکت در این فراخوان ملی، در ترسیم آینده کشور نقش‌آفرینی کنند و پیشنهادهای خود را از طریق سامانه‌های طرح ثبت کنند.

کد مطلب 6863628

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