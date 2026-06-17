به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکرویان ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان سمنان، در مجموعه آموزش و پرورش اعلامکرد: سطح تعامل میان این دو مجموعه در استان سمنان به گونهای است که میتواند به عنوان الگویی موفق در سطح کشور معرفی شود.
وی با اشاره به تقویت همکاریهای مشترک در سالهای اخیر افزود: با حمایت و همراهی مدیرکل آموزش و پرورش استان، ارتباط میان دو مجموعه نزدیکتر و مؤثرتر شده و نتایج آن در ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به دانشآموزان شاهد و ایثارگر بهخوبی قابل مشاهده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان برگزاری نشستهای مشترک، بازدیدهای میدانی از مدارس شاهد، اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی و همچنین اردوهای آموزشی و زیارتی را از جمله جلوههای این همکاری عنوان کرد و گفت: حضور اعضای ستاد شاهد در مدارس و آشنایی مستقیم با مسائل و ظرفیتهای موجود، نقش مهمی در تصمیمگیریهای مؤثر و کاربردی دارد.
شکرویان همچنین به اجرای جشنوارههای ورزشی ویژه دانشآموزان مدارس شاهد اشاره کرد و افزود: این برنامهها در سایه تعامل مطلوب میان دو دستگاه اجرایی شده و با استقبال دانشآموزان و خانوادهها همراه بوده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار دانشآموزان شاهد و ایثارگر استان گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تعداد ۲۹۵ دانشآموز شاهد و ایثارگر در استان سمنان مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۱۷۴ نفر در مدارس شاهد و ۱۲۱ نفر در قالب طرح پراکنده تحصیل میکنند.
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