شرکت برق استان تهران: کاهش ۵ درصدی ناترازی برق در دستور کار تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،بعد از ظهر چهارشنبه، در جلسه‌ای با معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو و معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر، برنامه‌های این شرکت برای کاهش ۵ درصدی ناترازی برق در اوج بار تابستان را تشریح کرد.

وی با اشاره به جایگاه مصرف برق استان تهران اظهار کرد: این شرکت از نظر میزان بار مصرفی در جایگاه دوم و از نظر میزان بار صنعتی در رتبه نخست کشور قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: بر اساس سیاست وزارت نیرو و شرکت توانیر، هدف‌گذاری کاهش ۵ درصدی مصرف برق در اوج بار تابستان با اجرای چهار برنامه اصلی شامل تولید در توزیع، کاهش تلفات، هوشمندسازی و مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفته است.

محمودی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را از اقدامات محوری در بخش تولید پراکنده عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۱۵۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی منصوبه در استان تهران وجود دارد که این رقم تا پایان سال به ۱۰۰۰ مگاوات و تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۵۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.

وی همچنین از اجرای ۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی در مدارس و مساجد استان تهران خبر داد و ادامه داد: در بخش کاهش تلفات نیز طرح مدیریت هوشمند «مهتاب» در حال اجراست که بر اساس آن میزان تلفات شبکه از ۱۳.۸ درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به برخورد با مصرف غیرمجاز برق و استخراج رمزارز گفت: تاکنون بیش از ۶۰۰ مزرعه غیرمجاز با حدود ۱۰ هزار دستگاه ماینر در استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: اخیراً نیز در شهرک صنعتی شمس‌آباد ۱۶۹ دستگاه ماینر از یک واحد صنعتی کشف و ضبط شد.

محمودی در پایان با اشاره به الگوی مصرف مشترکان گفت: از حدود ۳ میلیون مشترک برق در استان تهران، ۷۷ درصد مصرفی کمتر از الگو دارند اما ۲۳ درصد از مشترکان نزدیک به ۵۰ درصد برق استان را مصرف می‌کنند.