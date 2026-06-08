به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران از برنامهریزی برای افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان تهران به ۵ هزار مگاوات تا پایان سال ۱۴۰۷ خبر داد.
محمودی با تأکید بر نقش انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع پاک در کاهش آلودگی هوا و مدیریت بار مصرفی در استان تهران، اظهار داشت: هماکنون ظرفیت منصوبه نیروگاههای خورشیدی استان تهران بیش از ۱۳۰ مگاوات است که بیش از ۵۳ مگاوات آن در محدوده تحت مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران نصب شده است.
وی افزود: این ظرفیت با افتتاح پروژههای بزرگی همچون نیروگاه ۶۳ مگاواتی شمسآباد، ۹ مگاواتی کوثر، ۶ مگاواتی پولاد پویش و ۲ مگاواتی رضا پلاستیک تا پایان خردادماه امسال به بیش از ۲۲۰ مگاوات خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: این میزان تولید، معادل تأمین برق ۱۳۰ هزار خانوار بوده و نقش مؤثری در کاهش خاموشیهای پیک مصرف دارد.
محمودی با اشاره به تجهیز یک هزار و ۲۰۰ مدرسه و یک هزار و ۲۰۰ مسجد در شهرستانهای استان تهران به پنلهای خورشیدی پشتبامی گفت: با تکمیل این طرح، حدود ۱۲ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان افزوده میشود.
وی با بیان اینکه استان تهران ظرفیت ۱۰ هزار مگاواتی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی دارد، خاطرنشان کرد: هماکنون بیش از یک هزار مگاوات پروژه نیروگاه خورشیدی در سطح استان در دست احداث است که تا پایان سال ۱۴۰۵ وارد مدار میشود.
محمودی در پایان یادآور شد: بر اساس مصوبات کمیته انرژی استان تهران، برنامهریزی برای توسعه ۱۵۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۶ و ۲۵۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۷ انجام شده که با احتساب ظرفیت موجود و در دست احداث، مجموع ظرفیت منصوبه نیروگاههای خورشیدی استان تهران تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۵ هزار مگاوات خواهد رسید.
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