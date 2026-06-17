روایت بهزیستی از میدان خدمت؛ کردستان نیازمند حمایت ویژه به جامعه هدف

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بهزیستی امروز تنها یک نهاد حمایتی برای پرداخت مستمری یا ارائه خدمات محدود اجتماعی نیست؛ سازمانی است که طی سال‌های فعالیت خود به یکی از مهم‌ترین شبکه‌های مداخله، پیشگیری و حمایت اجتماعی در کشور تبدیل شده است، مجموعه‌ای که مأموریت آن از توانمندسازی افراد دارای معلولیت و حمایت از خانواده‌های نیازمند تا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مقابله با اعتیاد و ارائه خدمات تخصصی گسترده شده است.

در همین راستا، نشست شورای معاونان بهزیستی استان کردستان با حضور جمعی از مدیران سازمان بهزیستی کشور در سنندج برگزار شد؛ نشستی که در آن علاوه بر تشریح جایگاه ملی این سازمان، مسائل و نیازهای استان کردستان در حوزه منابع، اعتبارات و توسعه خدمات مورد بررسی قرار گرفت.

بهزیستی؛ متولی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با پوشش ۸ میلیون نفر

رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور در این نشست با اشاره به نقش مهم این سازمان در ساختار حمایت اجتماعی کشور اظهار کرد: حدود هشت میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند و این سازمان با پوشش حدود ۹ درصد جمعیت کشور، گسترده‌ترین شبکه حمایت اجتماعی را ارائه می‌دهد.

سعید ابراهیمی با بیان اینکه میزان توجه جوامع به اقشار نیازمند یکی از شاخص‌های مهم توسعه اجتماعی محسوب می‌شود، افزود: موفقیت یک جامعه تنها با شاخص‌های اقتصادی سنجیده نمی‌شود، بلکه نحوه حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر آنان در جامعه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی به عنوان نخستین نهاد دولتی که ارتباط مستقیم و گسترده‌ای با گروه‌های آسیب‌پذیر دارد، علاوه بر ارائه حمایت‌های معیشتی، موضوع توانمندسازی، حفظ کرامت انسانی و افزایش عزت نفس مددجویان را در برنامه‌های خود دنبال می‌کند.

رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گستردگی خدمات این سازمان گفت: حدود ۱۱ درصد خانوارهای کشور از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند و این سازمان اکنون ۱۷۶ نوع خدمت تخصصی و حمایتی را به جامعه هدف ارائه می‌کند.

ابراهیمی تأکید کرد: توسعه خدمات بهزیستی نیازمند نگاه همه‌جانبه و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه هدف است.

استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند برای توسعه خدمات

مدیرکل پشتیبانی و امور عمومی سازمان بهزیستی کشور نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از نیروهای توانمند و باتجربه در مجموعه بهزیستی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی متخصص می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و توسعه زیرساخت‌های رفاهی و حمایتی سازمان داشته باشد.

افشین میرمحمدی ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، از تلاش‌های مدیران و کارکنان بهزیستی استان کردستان قدردانی کرد و گفت: حضور در استان‌ها فرصتی برای بررسی میدانی مسائل، ظرفیت‌ها و مشکلات موجود است.

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از استان کردستان افزود: در سفر گذشته، وضعیت اردوگاه شهید بروجردی مریوان و برخی مراکز و ساختمان‌های بهزیستی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از مشکلات با استفاده از ظرفیت‌های موجود پیگیری شد.

مدیرکل پشتیبانی و امور عمومی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به محدودیت‌های اعتباری موجود تصریح کرد: با وجود این شرایط، حمایت از استان‌ها و پاسخگویی به نیازهای کارکنان و جامعه هدف در اولویت قرار دارد و تلاش می‌شود مسائل موجود تا حد امکان رفع شود.

کردستان؛ نیازمند حمایت ویژه برای ارائه خدمات گسترده

مدیرکل بهزیستی استان کردستان نیز در این نشست با اشاره به حجم گسترده فعالیت‌های این مجموعه، خواستار افزایش اعتبارات و توجه ویژه به وضعیت معیشتی مددجویان و کارکنان شد.

حسین رسولی اظهار کرد: حدود ۶۰۰ نفر از کارکنان بهزیستی استان در بخش‌های مختلف و قالب‌های استخدامی گوناگون مسئولیت ارائه خدمات به جامعه هدف را بر عهده دارند.

وی افزود: بهزیستی کردستان به بیش از ۴۳ هزار خانوار مستمری‌بگیر و واجد شرایط دریافت خدمات مستمر در حوزه‌های اجتماعی و توانبخشی خدمات ارائه می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی کردستان با بیان اینکه فعالیت‌های این سازمان محدود به جامعه هدف مستمری‌بگیر نیست، گفت: خدمات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مقابله با اعتیاد، اورژانس اجتماعی و برنامه‌های تخصصی دیگر بخش قابل توجهی از جمعیت استان را دربرمی‌گیرد و در مجموع بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از خدمات بهزیستی بهره‌مند می‌شوند.

فاصله میان گستردگی مأموریت‌ها و منابع موجود

رسولی با اشاره به افزایش مأموریت‌های سازمان بهزیستی تصریح کرد: این سازمان مسئول اجرای حدود ۱۷۰ برنامه و فعالیت تخصصی است، اما میان حجم مسئولیت‌ها و اعتبارات اختصاص‌یافته تناسب لازم وجود ندارد.

وی ادامه داد: افزایش تعداد متقاضیان دریافت خدمات، شرایط اقتصادی موجود و رشد نیازهای اجتماعی، فشار مضاعفی بر مجموعه بهزیستی وارد کرده است.

مدیرکل بهزیستی کردستان با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه به استان‌های کمتر برخوردار افزود: انتظار می‌رود در تخصیص منابع و اعتبارات، شرایط استان‌هایی مانند کردستان مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا امکان توسعه خدمات و پاسخگویی مناسب‌تر به نیازهای جامعه فراهم شود.

نشست شورای معاونان بهزیستی استان کردستان در حالی برگزار شد که مسئولان این سازمان بر تداوم حمایت از گروه‌های هدف، افزایش کیفیت خدمات و استفاده از ظرفیت‌های انسانی و اجرایی برای تقویت شبکه حمایت اجتماعی تأکید کردند.