به گزارش خبرنگار مهر، اسداله تیمورییانسری عصر چهارشنبه در شورای کشاورزی از انعقاد قرارداد مطالعاتی با یک شرکت مشاوره دارای رتبه یک برای اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) خبر داد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان، این اقدام را گامی راهبردی در جهت شتاببخشی به توسعه شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی در پایاب سدهای مخزنی استان عنوان کرد و گفت: اخذ این مجوز، امکان درج رسمی طرحها در موافقتنامههای بودجه سنواتی و تخصیص اعتبارات مورد نیاز را فراهم کرده و مسیر اجرای عملیات عمرانی را هموار میسازد.
تیمورییانسری با اشاره به اهمیت توسعه شبکههای فرعی آبیاری در پایاب سدهای مخزنی اظهار داشت: این شبکهها حلقه تکمیلکننده سرمایهگذاریهای انجامشده در احداث سدها هستند و بدون اجرای آنها، بهرهبرداری مطلوب از منابع ذخیرهشده آب امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: اجرای این پروژهها ضمن افزایش راندمان انتقال و توزیع آب، کاهش تلفات، ارتقای بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی، افزایش پایداری تولید و بهبود درآمد بهرهبرداران، نقش مؤثری در تحقق امنیت غذایی و سازگاری با شرایط کمآبی ایفا خواهد کرد.
مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران امنیت غذایی را اولویت اصلی کشور دانست و با اشاره به بار مالی چند ده همتی طرح ماده ۲۳، تأکید کرد: اجرای این طرح نیازمند انجام هماهنگیهای اداری و تأمین اعتبارات لازم است و تلاش میکنیم در مرحله نخست، فاز اول آن را آغاز کنیم تا زمینه اجرای کامل طرح و کاهش تنش آبی استان فراهم شود.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تحول در بخش کشاورزی گفت: رویکرد مدیریت استان و سازمان جهاد کشاورزی، عبور از کشاورزی معیشتی و سنتی و حرکت به سمت کشاورزی مدرن، هوشمند و مبتنی بر فناوریهای نوین است.
وی تصریح کرد: توسعه کشاورزی مدرن موجب افزایش بهرهوری، رشد درآمد و ارتقای توان اقتصادی کشاورزان میشود و زمانی که کشاورز در روستا درآمد مناسب داشته باشد، انگیزهای برای مهاجرت به شهر نخواهد داشت و فرزندان او نیز آینده خود را در روستا جستوجو خواهند کرد.
نظر شما