پر شدن سد رمشت کامیاران امیدی تازه برای رونق کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارشهای اخیر، سد رمشت در شهرستان کامیاران به طور کامل آبگیری شد؛ اتفاقی که نویدبخش بهبود شرایط آبی و افزایش ظرفیت تولید در بخش کشاورزی این منطقه است.
با پر شدن این سد، بهرهبرداری از پروژه «شبکه فرعی پایاب سدهای امیرآباد و رمشت» بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته؛ پروژهای که با هدف مدیریت بهینه منابع آب و توسعه کشاورزی پایدار در منطقه اجرا شده است.
بر اساس این گزارش، این طرح از جمله پروژههای مهم حوزه آب و خاک استان کردستان محسوب میشود که در قالب «طرح شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب کشور» تعریف شده و با استفاده از سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار نوار تیپ، زمینه افزایش بهرهوری آب را فراهم کرده است.
این پروژه در سطحی بالغ بر یکهزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه اجرا شده و عملیات تکمیلی آن طی حدود یک سال، در اواخر تابستان ۱۴۰۴ به پایان رسیده است.
کارشناسان معتقدند با تأمین پایدار منابع آبی از طریق سد رمشت و بهرهبرداری کامل از شبکههای آبیاری اجرا شده، شرایط برای افزایش تولید محصولات کشاورزی، بهبود معیشت کشاورزان و توسعه اقتصادی منطقه بیش از پیش فراهم خواهد شد.
