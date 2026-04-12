تبدیل ۱۸۵۶ هکتار اراضی دیم مریوان به آبی با تکمیل شبکه پایاب سد گاران

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی ظهر یکشنبه در جلسه تعیین تکلیف عملیات تکمیلی شبکه فرعی آبیاری تحت فشار نواحی یک و ۲ پایاب سد گاران مریوان که به منظور بررسی وضعیت پیشرفت پروژه و موانع اجرایی مورد برگزار شد، با اشاره به اهمیت این پروژه، اظهار کرد: با تکمیل شبکه فرعی آبیاری تحت فشار در نواحی یک و ۲ پایاب سد گاران، ۱۸۵۶ هکتار از اراضی دیم منطقه به اراضی آبی تبدیل خواهد شد که نقش مهمی در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی دارد.
نقشبندی با تأکید بر آثار اقتصادی این طرح افزود: اجرای این پروژه علاوه بر افزایش تولید و درآمد کشاورزان، موجب ایجاد فرصتهای شغلی جدید و بهبود وضعیت معیشتی بهرهبرداران خواهد شد.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای آبی در این منطقه میتواند زمینهساز مهاجرت معکوس روستاییان و تقویت اقتصاد روستایی باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین بر تسریع در تکمیل این پروژه تأکید کرد و گفت: تحقق کامل اهداف این طرح نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و پیمانکاران است.
در پایان این نشست، حاضران به ارائه دیدگاهها و نظرات کارشناسی خود در خصوص روند اجرای پروژه و راهکارهای رفع موانع پرداختند.
