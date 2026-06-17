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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

ترامپ: یادداشت تفاهم با ایران به قرارداد تبدیل خواهد شد

ترامپ: یادداشت تفاهم با ایران به قرارداد تبدیل خواهد شد

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی ادعا کرد که یادداشت تفاهم با ایران بلندمدت است و من معتقدم که به قرارداد تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: من با روسای جمهور روسیه و اوکراین گفتگو کردم و ما می‌خواهیم شاهد پایان جنگ (میان این دو کشور) باشیم. من در حال بررسی اعمال تحریم علیه روسیه هستم.

رئیس جمهور آمریکا با فراموش کردن ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران از یک سو و کمک های ایران به کشورهای منطقه در مبارزه با تروریست های مصنوع محور غربی- عبری، ادعا کرد: ما ایرانی بدون سلاح هسته‌ای خواهیم داشت. ایران ۴۷ سال است که از جهان سوءاستفاده کرده است و توافق فعلی من دیواری است که مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌شود!

دونالد ترامپ در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر شکست نظامیان تروریست کشورش در تجاوز به خاک ایران بر خلاف تمامی قوانین بین المللی، مدعی شد: ما به ایران ضربه محکمی زدیم و اکنون آنها می‌خواهند توافق (تفاهم نامه) را امضا کنند و به زندگی عادی بازگردند. ایران نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داد و محاصره دریایی مؤثر بود. اگر ایران یادداشت تفاهم را تکمیل نکند، به نقطه اول باز خواهیم گشت.

وی مدعی شد: مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شدم. یادداشت تفاهم با آنها بلندمدت است و من معتقدم که به قرارداد تبدیل خواهد شد.

کد مطلب 6863501

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