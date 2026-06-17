به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در خصوص موضوع تفاهم این کشور با ایران ادعا کرد: متن تفاهمنامه با ایران حداکثر تا جمعه منتشر خواهد شد.
معاون رئیس جمهور آمریکا که به دنبال جبران شکست کشورش در تقابل نظامی با تهران و دستاوردسازی است، بدون اشاره به باز بودن تنگه هرمز پیش از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران و تبعات ایجاد ناآرامی در آن، اعلام کرد: به طور خلاصه، دستاورد این تفاهمنامه بازگشایی فوری تنگه هرمز است و به همین دلیل است که شاهد کاهش قیمت نفت هستیم!
«جی دی ونس» مدعی شد: این تفاهمنامه چارچوبی را برای ایرانیان فراهم میکند تا از برخی مزایا بهرهمند شوند و به اقتصاد جهانی بازگردند. طرف پاکستانی از ما خواست که متن کامل تفاهمنامه را برای مدتی منتشر نکنیم. ما در تلاشیم تا متن را قبل از جمعه منتشر کنیم؛ زیرا میخواهیم مردم آمریکا از این توافق مطلع شوند.
وی سپس ادعا کرد: ما به توافق خوبی برای مردم آمریکا رسیدهایم و من شاهد برخی تحریفها یا اطلاعات نادرست در مورد آن بودهام. شاهد بازگشت جریان نفت و گاز از طریق تنگه هرمز هستیم و قیمت نفت شروع به کاهش کرده است.
معاون ترامپ که نخواست ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را به یاد بیاورد، با طرح ادعایی یکجانبه، مدعی شد: مزایای اقتصادی برای ایران مشروط به پاسخ تهران به درخواست ما برای دستیابی به سلاحهای هستهای است. این توافق تضمین میکند که ایران به سلاحهای هستهای دست نخواهد یافت و تنگه هرمز باز خواهد ماند!
این در حالیست که ایران تا کنون بارها تأکید کرده است که برنامه هسته ای صلح آمیز ایران بر اساس حقوق قطعی ایران مطابق با ان پی تی است و تهران آن را خط قرمز خود می داند.
نظر شما