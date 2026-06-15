ترامپ: تنگه هرمز تا حدی بازگشایی شده است؛ شاید برای امضای توافق بروم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در سخنانی بدون توجه به تبعات تنش آفرینی کشورش در تنگه هرمز و ناامن کردن آن، در سخنانی متناقض با ادعای پیشین خود مبنی بر باز بودن تردد در این تنگه حیاتی، اکنون مدعی شد: تنگه هرمز تا حدی بازگشایی شده و روز جمعه به طور کامل بازگشایی خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ادعا کرد: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت!

وی که از توهم تغییر حکومت در ایران به تفاهم و توافق با تهران رسیده است، در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی های پی در پی خود مقابل جمهوری اسلامی، آرزوهایش را این چنین برشمرد: امیدواریم روابط ما با ایران خوب باشد و امیدواریم که به جنگ بازنگردیم!

ترامپ مدعی شد: جی دی ونس روز جمعه در مراسم امضای توافق (با) ایران شرکت خواهد کرد و من هم ممکن است شرکت کنم. جزئیات توافق ایران خیلی زود منتشر خواهد شد. ما می‌خواهیم شاهد حل و فصل اتفاقات لبنان باشیم و باید با (رژیم) اسرائیل در این مورد صحبت کنیم. اگر تهران آنچه از آن انتظار می‌رود را انجام دهد، ایالات متحده لغو تحریم‌ها علیه ایران را آغاز خواهد کرد!

خبرنگار در سئوالی از وی پرسید، آیا این توافق شامل لغو زودهنگام تحریم‌ها علیه ایران می‌شود؟ این لغو زودهنگام چه زمانی اجرایی خواهد شد؟؛ که ترامپ پاسخ داد: نه، اجرایی نمی‌شود. این واقعاً یک مسئله رفتاری است (به رفتار تهران بستگی دارد).

دونالد ترامپ سپس افزود: من با روسای جمهور اوکراین و روسیه گفتگو کرده‌ام و امیدواریم جنگ آنجا را متوقف کنیم. پوتین و زلنسکی (رؤسای جمهور روسیه و اوکراین) برای دستیابی به توافقی برای جنگ آماده هستند. پس از حل مناقشه با ایران، ایالات متحده بر اوکراین تمرکز خواهد کرد. پوتین و زلنسکی هر دو برای حل و فصل مناقشه اوکراین تمایل دارند. در زمینه حل مناقشه اوکراین، شاید بتوانیم کاری انجام دهیم؛ ایالات متحده می تواند به درگیری اوکراین پایان دهد!

ادعای ترامپ مبنی بر بازگشایی تقریبی تنگه هرمز در حالی بیان می شود که اخیرا اعلام شده، بیش از ۹۶ ساعت است که نیروی دریایی سپاه هیچ مجوزی برای عبور کشتی‌ ها از تنگه هرمز صادر نکرده است.

ایران پیشتر اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.