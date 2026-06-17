به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام کاخ سفید امروز چهارشنبه با تکرار سیاست چماق و هویج این کشور علیه کشورهای مستقل ادعا کرد: تا جایی که ایران به مسائل هسته‌ای (در ارتباط با توافق) پایبند باشد، تحریم‌ها کاهش خواهد یافت. اگر پایبندی مورد انتظار برآورده نشود، ظرف چند روز یا چند هفته، نه چند ماه، متوجه خواهیم شد.

این مقام کاخ سفید آرزوهایش علیه تهران را چنین ادعا کرد: آمریکا اکنون ساحل جنوبی تنگه هرمز را رصد می‌کند؛ این انسداد (محاصره دریایی) مؤثر بوده است. ایران تلاشی برای نزدیک شدن به مواد هسته‌ای غنی‌شده (که در جریان تجاوز به ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفت) نخواهد کرد و اگر این کار را انجام دهد، با این کشور برخورد خواهد شد! خسارت وارده به تأسیسات هسته‌ای ایران قابل توجه بود!

وی ادعا کرد: یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای یادداشت تفاهم و تعهد هر دو طرف به توافق نهایی در آینده ایجاد شده است.

مقام کاخ سفید اضافه کرد: بین تهران و واشنگتن ارتباط وجود دارد، شاید ساعتی یا روزانه، اما اعتماد بین آنها همچنان بسیار ضعیف است. توافق نهایی از طریق قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل تصویب خواهد شد. نشست سوئیس برای مرحله بعد (توافق های احتمالی آتی) بسیار مهم خواهد بود زیرا سند فعلی منعکس کننده نیات طرفین است. ایالات متحده متعهد است که بلافاصله پس از امضای یادداشت تفاهم، معافیت‌هایی برای صادرات نفت ایران صادر کند. تا زمان دستیابی به توافق نهایی، ایران برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و هیچ تحریم جدیدی اعمال نخواهد شد.