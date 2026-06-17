به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست با دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان دشتی ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه و حمایت از نیروهای مقتدر مسلح اظهار کرد: دولت در شرایط سخت و حساس کشور با تمام توان در کنار مردم و نیروهای مسلح قرار داشت و از آنان حمایت و پشتیبانی کرد.

وی با تقدیر از همراهی دهیاران و شوراهای اسلامی در روزهای اخیر افزود: در این جنگ تحمیلی شاهد شکل‌گیری یک اتحاد مقدس در کشور بودیم و مردم با حضور آگاهانه خود نشان دادند همچنان پای نظام، انقلاب و آرمان‌های شهدا ایستاده‌اند.

فرماندار دشتی ادامه داد: ملت ایران با همدلی، وفاق و جانفشانی نیروهای مسلح از این مقطع حساس عبور کرد و دولت نیز اجازه نداد خللی در تأمین نیازهای اساسی و زندگی روزمره مردم ایجاد شود.

مقاتلی با تأکید بر ضرورت حمایت از تصمیمات ارکان نظام تصریح کرد: امروز میدان دیپلماسی و میدان دفاع از منافع ملی مکمل یکدیگر هستند و حفظ اتحاد، همدلی و وفاق ملی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی بر ضرورت تبیین دستاوردها و تصمیمات نظام در میان مردم تأکید کرد و گفت: دهیاران و شوراهای اسلامی باید در راستای آگاهی‌بخشی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار دشتی با اشاره به موضوع مدیریت مصرف انرژی افزود: امروز همه باید برای بهینه کردن مصارف و از جمله بهبود وضعیت برق کشور همکاری کنند و مدیریت مصرف را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار دهند.

هدف‌گذاری تولید ۵۰۰ مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان

مقاتلی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: از مجموع پنج هزار مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در کشور، حدود چهار هزار مگاوات آن در دولت چهاردهم محقق شده که نشان‌دهنده اهتمام جدی دولت به توسعه زیرساخت‌های انرژی است.

وی ادامه داد: از حدود هزار هکتار اراضی واگذار شده در سطح استان برای اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی، بیش از ۷۰ درصد آن در شهرستان دشتی قرار دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان در این حوزه است.

فرماندار دشتی از هدف‌گذاری تولید ۵۰۰ مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان خبر داد و گفت: دشتی امروز به عنوان یکی از قطب‌های مهم انرژی در جنوب کشور شناخته می‌شود.

مقاتلی با اشاره به شرایط اقلیمی مناطق جنوبی کشور افزود: مصرف برق در مناطق جنوبی به دلیل افزایش دما رشد قابل توجهی دارد، به گونه‌ای که به ازای هر یک درجه افزایش دما، حدود ۵۰ مگاوات به مصرف برق افزوده می‌شود.

وی از دهیاران خواست گفتمان دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی را برای مردم تبیین کنند و گفت: ضروری است جلسات و برنامه‌ها در ساعات غیر اوج مصرف برگزار شود و فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه نهادینه گردد.

۲ نیروگاه خورشیدی وارد مدار می شود

فرماندار دشتی همچنین بر رعایت ملاحظات انرژی در ساخت‌وسازها تأکید کرد و افزود: استفاده از روش‌ها و تجهیزات کم‌مصرف در ساختمان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا مصرف انرژی کاهش یابد.

مقاتلی از بهره‌برداری قریب‌الوقوع دو نیروگاه خورشیدی در بخش شنبه و طسوج خبر داد و گفت: به زودی دو نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی دیگر وارد مدار خواهد شد که گام مهمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت شبکه برق شهرستان و این‌ منطقه به شمار می‌رود.