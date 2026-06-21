تاکید فرماندار دشتی بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مطالبات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفایش و همچنین شهید میربهزاد شهریاری، اظهار کرد: ملت ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی روزهای سخت و حوادث تلخی را پشت سر گذاشته اما همواره با اتکا به ایمان، وحدت، مردم و رهبری هوشمندانه از این مقاطع عبور کرده است.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته همواره در پی ایجاد ناامنی، اختلاف و تضعیف کشور بوده‌اند اما ملت ایران نشان داده در بزنگاه‌های حساس با انسجام و اتحاد از آرمان‌های خود دفاع می‌کند.

فرماندار دشتی ادامه داد: در جنگ اخیر، اتحاد مردم، اقتدار نیروهای مسلح و حمایت همه جانبه و بی شائله دولت چهاردهم از مردم و مدافعان کشور موجب شد دشمن به اهداف خود نرسد و در نهایت ناچار به پذیرش آتش‌بس شود.

مقاتلی بیان کرد: امروز مسیر ملت ایران همان مسیر عزت، استقلال و مقاومت است و هیچ راهی جز حفظ این مسیر وجود ندارد و اگر دشمنان مرتکب خطایی شوند، ملت ایران همچون گذشته با قدرت از نظام و کشور دفاع خواهد کرد.

وی با اشاره به فضای همدلی و وفاق موجود در جامعه گفت: در ایام جنگ تحمیلی شاهد جلوه‌های زیبایی از ایثار، همبستگی و وفاق ملی بودیم و ضمن اینکه این روحیه ارزشمند باید حفظ و تقویت شود نباید ایام سپری شده را فراموش کنیم و برای بهبود وضعیت کشور و مردم بیش از پیش همت مضاعف صورت دهیم.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: ایستادگی مردم و آمادگی نیروهای مقتدر مسلح با حمایت و پشتیبانی دولت و همه مسئولان و ارکان نظام دشمنان را به نقطه‌ای رساند که درخواست آتش‌بس کند و این موضوع بی تردید نشان‌دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

مقاتلی افزود: تفاهم اخیر در واقع تحمیل اراده ملت ایران به دشمنان بود و بار دیگر ثابت کرد که جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی از جایگاه و قدرت تأثیرگذاری برخوردار است.

وی با تقدیر از عملکرد نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات اظهار داشت: نیروهای مسلح کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ مناسب و قاطع به اقدامات دشمن دادند که این امر نشان‌دهنده آمادگی، توانمندی و اقتدار دفاعی کشور است.

فرماندار دشتی اتحاد و همبستگی ملی را عامل اصلی موفقیت‌های کشور دانست و گفت: امروز همه ما با هم باید خود را پیروز این میدان بدانیم چرا که این پیروزی مرهون اتحاد مقدس مردم، نیروهای مسلح و مسئولان برای دفاع از ایران عزیز است.

مقاتلی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب افزود: پیام اخیر مقام معظم رهبری نشان داد که ایشان به خرد جمعی، وحدت و همدلی توجه ویژه دارند و معتقدم اعتماد و اجازه ایشان در خصوص تفاهم نامه به رییس جمهور دلسوز و پرتلاش کشور و مجموعه شعام نوعی اثبات مردم سالاری در کشور و خط بطلان بر گفته های دشمنان با عنوان تک صدایی در نظام و کشور ما بود. ایشان همچنین به صراحت عنوان کرده اند مسئولان و تیم مذاکره کننده از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش های زیادی کرده اند که این موضوع بسیار ارزشمند است.

وی تأکید کرد: آیا در شرایط کنونی ما با تهدید و تهمت به هم به جایی خواهیم رسید؟ نباید از تعابیر و رفتارهایی استفاده کنیم که موجب سوءاستفاده دشمنان و ایجاد شکاف در جامعه شود و همه باید در مسیر تقویت وحدت و انسجام ملی حرکت کنیم.

فرماندار دشتی با بیان اینکه دولت در بیش از صد روز گذشته حتی یک لحظه نیز از خدمت به مردم غافل نشده است از اقدامات دولت چهاردهم و پیگیری‌های استاندار بوشهر در راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر و ایجاد مرکز مدیریت انرژی در استانداری قدردانی کرد و گفت: این اقدامات ضمن اینکه پس از سالها محقق می شود و نشان تعهد یک کارگزار به مردم حتی در سخت ترین شرایط می باشد می‌تواند منشأ تحولات و برکات فراوانی برای استان باشد.

مقاتلی بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مطالبات مردم تأکید کرد و افزود: مدیران باید بیش از گذشته در دسترس مردم باشند و برای رفع مشکلات و مطالبات آنان وقت بگذارند و اصل پاسخگویی و تکریم مردم را همزمان انجام دهند.

لزوم همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف برق

وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف برق ضروری است و همه باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود و دستگاه‌های اجرایی نیز در ساعات اداری کاهش مصرف انرژی را با جدیت دنبال کنند.

مقاتلی هشدار داد: ادارات پرمصرف شناسایی و معرفی خواهند شد و میزان رعایت الگوی مصرف انرژی یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد مدیران در سال جاری خواهد بود.

وی بر ضرورت هماهنگی مدیران با بخشداران در اجرای برنامه‌ها و اقدامات در سطح بخش‌ها تأکید کرد و گفت: تمامی اقدامات اجرایی در سطح بخش‌ها باید با هماهنگی بخشداری‌ها انجام شود تا شاهد انسجام و هم‌افزایی بیشتر در خدمت‌رسانی به مردم در نقاط مختلف شهرستان باشیم.