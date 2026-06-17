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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

مجوز ماده ۲۳ پروژه کمربندی غربی خرم‌آباد اخذ شد

مجوز ماده ۲۳ پروژه کمربندی غربی خرم‌آباد اخذ شد

خرم‌آباد - استاندار لرستان از اخذ مجوز ماده ۲۳ پروژه کمربندی غربی خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در شورای برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به اینکه انقلابی در زمینه خدمات شهری در خرم‌آباد در حال انجام است، اظهار داشت: آغاز ساخت پل افلاک، پل خیرساز قاضی، ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک، ساخت کنارگذر صفوی، تخلیه پادگان امام حسین و پروژه‌هایی ازاین‌قبیل، تحولات چشمگیری در شهر جهانی خرم‌آباد، ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: اجرای کمربند غربی، نمای دیگری از شهر جهانی خرم‌آباد را نشان خواهد داد این پروژه، معجزه‌ای برای کاهش ترافیک ورودی مرکز استان و هدایت و انتقال آن به مسیرهای خروجی از حمله آزادراه خرم‌آباد - پل زال و محور کوهدشت است.

استاندار لرستان با بیان اینکه امروز اجرای چنین پروژه‌هایی بسیار سخت است، گفت: خوشبختانه این پروژه تأمین مالی و تجهیز منابع شده و چندین جلسه با نماینده مردم خرم‌آباد، معاون وزیر راه و شهرسازی و... برگزار شده و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را کسب کرده است.

شاهرخی، تصریح کرد: کمربند غربی خرم‌آباد یک پروژه مطالعه شده، علمی، دقیق و کارشناسی است که مجوز ماده ۲۳ را دریافت کرده؛ یعنی تمام مطالعات زیست‌محیطی و... این طرح انجام شده و اگر گاهی به دلیل خواسته‌های شخصی، مطلب غیرکارشناسی بیان می‌شود، به طور دقیق و قاطع می‌گوییم که به کار غیرکارشناسی اعتقادی نداریم و همواره تأکید کردیم که منابع استان باید به‌صورت کارشناسی هزینه و پروژه‌ها اجرا شود.

وی افزود: در فاز اول هفت همت به این پروژه اختصاص می‌یابد و چهره و مزیت‌های جدیدی با اجرای این طرح برای مردم خرم‌آباد، ایجاد می‌شود.

استاندار لرستان، ادامه داد: ارزش‌افزایی ویژه‌ای برای املاک و اراضی مردم ذیل این طرح ایجاد می‌شود و علاوه بر این طرح، در کمربند شرقی در حال اتمام خرم‌آباد، نیز دانشگاه آزاد یک هتل پنج‌ستاره می‌سازد که چهره شهر نیز تغییر می‌کند.

کد مطلب 6863548

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