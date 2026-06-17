به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز چهارشنبه در شورای برنامهریزی لرستان با اشاره به اینکه انقلابی در زمینه خدمات شهری در خرمآباد در حال انجام است، اظهار داشت: آغاز ساخت پل افلاک، پل خیرساز قاضی، ساماندهی حریم قلعه فلکالافلاک، ساخت کنارگذر صفوی، تخلیه پادگان امام حسین و پروژههایی ازاینقبیل، تحولات چشمگیری در شهر جهانی خرمآباد، ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: اجرای کمربند غربی، نمای دیگری از شهر جهانی خرمآباد را نشان خواهد داد این پروژه، معجزهای برای کاهش ترافیک ورودی مرکز استان و هدایت و انتقال آن به مسیرهای خروجی از حمله آزادراه خرمآباد - پل زال و محور کوهدشت است.
استاندار لرستان با بیان اینکه امروز اجرای چنین پروژههایی بسیار سخت است، گفت: خوشبختانه این پروژه تأمین مالی و تجهیز منابع شده و چندین جلسه با نماینده مردم خرمآباد، معاون وزیر راه و شهرسازی و... برگزار شده و موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی را کسب کرده است.
شاهرخی، تصریح کرد: کمربند غربی خرمآباد یک پروژه مطالعه شده، علمی، دقیق و کارشناسی است که مجوز ماده ۲۳ را دریافت کرده؛ یعنی تمام مطالعات زیستمحیطی و... این طرح انجام شده و اگر گاهی به دلیل خواستههای شخصی، مطلب غیرکارشناسی بیان میشود، به طور دقیق و قاطع میگوییم که به کار غیرکارشناسی اعتقادی نداریم و همواره تأکید کردیم که منابع استان باید بهصورت کارشناسی هزینه و پروژهها اجرا شود.
وی افزود: در فاز اول هفت همت به این پروژه اختصاص مییابد و چهره و مزیتهای جدیدی با اجرای این طرح برای مردم خرمآباد، ایجاد میشود.
استاندار لرستان، ادامه داد: ارزشافزایی ویژهای برای املاک و اراضی مردم ذیل این طرح ایجاد میشود و علاوه بر این طرح، در کمربند شرقی در حال اتمام خرمآباد، نیز دانشگاه آزاد یک هتل پنجستاره میسازد که چهره شهر نیز تغییر میکند.
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