به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ابراهیمی رومنجان صبح شنبه در نشست خبری اظهار کرد: رویکرد جهاد دانشگاهی تنها تولید علم نیست، بلکه تلاش کردهایم پژوهشها را به محصول، فناوری و ثروت تبدیل کنیم.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: در همین راستا طی سالهای اخیر حدود ۲۰ محصول و فرآورده بهویژه در حوزه گیاهان دارویی تولید شده است.
وی با بیان اینکه دو محصول دانشبنیان در آستانه ورود به مرحله تجاریسازی قرار دارند، افزود: دانش فنی این محصولات یا به سرمایهگذاران واگذار خواهد شد و یا با مشارکت بخش خصوصی خط تولید آنها راهاندازی میشود که پس از نهایی شدن قراردادها اطلاعرسانی خواهد شد.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با تأکید بر ارزش افزوده بالای فرآوری گیاهان دارویی گفت: خامفروشی محصولات کشاورزی سود اندکی دارد، اما تولید فرآوردههای دانشبنیان از همین محصولات میتواند چندین برابر ارزش اقتصادی ایجاد کند.
طرح های پژوهشی برای مشکل کم آبی
ابراهیمی رومنجان با اشاره به نقش جهاد دانشگاهی در حل مسائل استان افزود: سه طرح پژوهشی این مجموعه در کارگروه سازگاری با کمآبی استان ارائه خواهد شد که برآوردها نشان میدهد اجرای آنها میتواند بخش قابل توجهی از فشار بر منابع آب زیرزمینی را کاهش دهد.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با بیان اینکه پژوهشهای علمی میتواند به رفع نگرانیهای عمومی درباره استفاده از منابع آبی نامتعارف کمک کند، گفت: هدف این تحقیقات، ارائه پاسخهای علمی و مستند درباره سلامت محصولات و مدیریت بهینه منابع آب است.
وی همچنین از پیشرفت اجرای طرح اطلس گیاهان دارویی استان خبر داد و افزود: این طرح اکنون در فاز چهارم و در شهرستان عشقآباد طبس در حال اجرا است و به عنوان یکی از پروژههای الگوی جهاد دانشگاهی کشور معرفی شده و زمینه انتقال این تجربه به سایر استانها نیز فراهم شده است.
ابراهیمی رومنجان با اشاره به خدمات جهاد دانشگاهی در حوزه سلامت اظهار کرد: با وجود افزایش هزینهها، آگاهی مردم نسبت به اهمیت ذخیرهسازی سلولهای بنیادی خون بند ناف افزایش یافته و امسال شاهد رشد بیش از ۱۱ درصدی پذیرش در این حوزه بودهایم؛ موضوعی که در درمان بیش از ۸۰ بیماری صعبالعلاج کاربرد دارد.
ذخیره سازی ۲۵۰ نمونه خون بند ناف به صورت سالانه
وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود ۲۵۰ نمونه خون بند ناف در استان ذخیرهسازی میشود و این ظرفیت میتواند در آینده نقش مهمی در درمان بیماران ایفا کند.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی همچنین از ارائه خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی این نهاد در شهرستان قائنات به بیش از ۲۰ هزار نفر در سال خبر داد و گفت: واحد نمونهگیری شهرستان زیرکوه نیز به تازگی راهاندازی شده که با استقبال و رضایت مردم همراه بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای فرهنگی جهاد دانشگاهی اشاره کرد و افزود: این نهاد با تمرکز بر جامعه دانشجویی، سال گذشته ۱۰ پویش فرهنگی و ۹ نشست تخصصی متناسب با شرایط کشور و تحولات اخیر برگزار کرده و تلاش کرده است با رویکرد علمی و فرهنگی، به نیازهای روز جامعه دانشجویی پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه پس از جنگ، دغدغههای مردم از مسائل امنیتی به موضوع بازسازی و آینده کشور تغییر کرد، افزود: در همین راستا نشستهای تخصصی متعددی با محوریت تحلیل شرایط، پاسخ به شبهات و مقابله با اخبار زرد و جعلی برگزار شد تا دانشجویان با نگاه علمی و مستند با مسائل روز آشنا شوند.
برگزاری ۱۰ پویش فرهنگی
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: ۱۰ پویش فرهنگی و ۹ نشست تخصصی در دانشگاههای استان برگزار شد که عمدتاً مخاطب آنها جامعه دانشجویی بود، هرچند عموم مردم نیز از این برنامهها بهرهمند شدند.
ابراهیمی رومنجان با اشاره به برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویی گفت: در برنامه اربعین از دانشجویان خواسته شد روایتها و خاطرات خود را ثبت و مستندسازی کنند تا از این ظرفیت در تولید محتوای فرهنگی بهرهبرداری شود.
وی با بیان اینکه پس از جنگ، دغدغههای مردم از مسائل امنیتی به موضوع بازسازی و آینده کشور تغییر کرد، افزود: در همین راستا نشستهای تخصصی متعددی با محوریت تحلیل شرایط، پاسخ به شبهات و مقابله با اخبار زرد و جعلی برگزار شد تا دانشجویان با نگاه علمی و مستند با مسائل روز آشنا شوند.
برگزاری ۱۰ پویش فرهنگی
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: ۱۰ پویش فرهنگی و ۹ نشست تخصصی در دانشگاههای استان برگزار شد که عمدتاً مخاطب آنها جامعه دانشجویی بود، هرچند عموم مردم نیز از این برنامهها بهرهمند شدند.
ابراهیمی رومنجان با اشاره به برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویی گفت: در برنامه اربعین از دانشجویان خواسته شد روایتها و خاطرات خود را ثبت و مستندسازی کنند تا از این ظرفیت در تولید محتوای فرهنگی بهرهبرداری شود.
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