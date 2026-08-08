به گزارش خبرنگار مهر، جعفر الفتی‌نیا صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، با تبریک این روز به اصحاب رسانه، اظهار کرد: روز خبرنگار تنها محدود به یک روز در تقویم نیست، بلکه خبرنگاران در تمام طول سال در حال پیگیری مسائل، تهیه گزارش و انعکاس اخبار برای جامعه هستند و باید از تلاش‌های مستمر آنان قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه صداقت و شفافیت از مهم‌ترین ویژگی‌های حرفه خبرنگاری است، افزود: ممکن است گاهی یک خبر یا پرسش رسانه‌ای برای مدیران خوشایند نباشد، اما رسالت واقعی خبرنگار این است که با حفظ صداقت و شفافیت، واقعیت‌ها را به جامعه منتقل کند و این موضوع برای مدیریت نیز فرصت مناسبی برای پاسخگویی و رفع ابهامات ایجاد می‌کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب با اشاره به تعامل خود با رسانه‌های استان طی سه سال گذشته، گفت: همواره تلاش کرده‌ام در ارتباط با اصحاب رسانه با شفافیت و صداقت رفتار کنم و تا جایی که در توان داشته‌ام پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران باشم و اگر موضوعی را ندانسته یا امکان پاسخگویی به آن وجود نداشته باشد، صادقانه آن را بیان کرده‌ام.

الفتی‌نیا با اشاره به شرایط دشوار صنعت برق در سال‌های اخیر، تصریح کرد: ناترازی برق باعث شد حساسیت جامعه نسبت به این صنعت افزایش پیدا کند و مردم بیش از گذشته با اهمیت تولید، انتقال و توزیع برق و تلاش شبانه‌روزی کارکنان این حوزه آشنا شوند.

وی ادامه داد: شاید در گذشته تصور می‌شد برق یک پدیده طبیعی است که بدون دشواری در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اما شرایط سال‌های اخیر موجب شد زحمات نیروهای صنعت برق در بخش‌های مختلف بیشتر دیده شود و جامعه درک بهتری از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های تأمین برق پایدار پیدا کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب با اشاره به عملکرد صنعت برق در جریان حوادث و شرایط بحرانی اخیر، خاطرنشان کرد: با وجود حوادثی که در نقاط مختلف رخ داد، تلاش شد شبکه برق پایدار باقی بماند و همکاران صنعت برق در بسیاری از موارد با سرعت بسیار بالا در محل حوادث حاضر شدند و برای بازگرداندن شبکه به مدار اقدام کردند.

وی افزود: در بخش توزیع، زمان بازگشت شبکه در موارد آسیب‌دیده بسیار کوتاه بود و در حوزه انتقال نیز با اتخاذ تدابیر لازم و جابه‌جایی بار، تلاش شد اختلالات به حداقل برسد و حتی‌الامکان مردم متوجه بروز قطعی در برخی نقاط نشوند.

الفتی‌نیا با اشاره به تأمین برق پایدار پایانه‌های مرزی در سه سال اخیر، گفت: یکی از افتخارات مجموعه صنعت برق، تأمین برق پایدار پایانه‌های مرزی در استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام بوده است و در این مدت حتی یک دقیقه خاموشی در پایانه‌های مرزی تحت پوشش این مجموعه نداشتیم.

وی تأکید کرد: اهمیت تأمین برق پایدار در پایانه‌های مرزی به دلیل حجم بالای تردد زائران و فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان بسیار زیاد است و کوچک‌ترین اختلال می‌توانست مشکلات گسترده‌ای ایجاد کند؛ بنابراین تأمین برق این نقاط با حساسیت ویژه دنبال شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب با اشاره به وضعیت مصرف برق در سال جاری اظهار کرد: امسال در مقایسه با سال گذشته شرایط مطلوب‌تری را پشت سر گذاشته‌ایم و دوره مدیریت مصرف صنایع با تأخیر بیشتری نسبت به سال گذشته آغاز شد.

وی افزود: سال گذشته مدیریت مصرف صنایع از نیمه فروردین آغاز شد، اما امسال این محدودیت‌ها از ابتدای تیرماه اعمال شد و در بخش خانگی نیز مدیریت مصرف از اواخر تیرماه در دستور کار قرار گرفت و پس از رفع برخی ناهماهنگی‌های اولیه، تقریباً خاموشی بدون برنامه‌ای نداشتیم.

الفتی‌نیا با قدردانی از همراهی مردم در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، گفت: رعایت دمای آسایش ۲۵ درجه در قالب پویش همدلی و همراهی مردم با صنعت برق، تأثیر قابل توجهی در کنترل مصرف داشت و از همه شهروندان و اصحاب رسانه که در ترویج این فرهنگ همکاری کردند، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: صنعت برق به طور معمول با رشد سالانه مصرف مواجه است و این افزایش مصرف، یکی از چالش‌های جدی صنعت برق محسوب می‌شود؛ چراکه احداث نیروگاه برای پاسخگویی به مصرف بسیار بالا در چند ماه محدود سال، از نظر اقتصادی توجیه مناسبی ندارد و اصلاح الگوی مصرف باید همزمان با توسعه ظرفیت تولید دنبال شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیاز مصرف برق کشور تقریباً در سطح سال ۱۴۰۳ باقی ماند و رشد قابل توجهی نداشت که این موضوع یک اتفاق مثبت محسوب می‌شود، اما امسال شرایط از این هم بهتر بوده و تاکنون نیاز مصرف برق کشور حدود سه درصد کمتر از سال گذشته ثبت شده است.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به صنعت برق، اظهار کرد: با وجود آسیب‌هایی که به‌ویژه در برخی نقاط کشور و نیروگاه‌های صنایع وارد شد، تلاش مجموعه صنعت برق این بوده که جریان اصلی تأمین برق و روشنایی مردم بدون اختلال جدی ادامه پیدا کند.

الفتی‌نیا میزان خسارت واردشده به صنعت برق را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این رقم قابل توجه است و جبران آن نیازمند زمان و منابع مالی است، با این حال مجموعه صنعت برق با تمام توان تلاش کرده است خدمات‌رسانی پایدار به مردم ادامه پیدا کند.

وی نقش رسانه‌ها را در مدیریت مصرف و همراهی مردم با صنعت برق مهم دانست و گفت: خبرنگاران و رسانه‌ها از یاوران اصلی صنعت برق در عبور از شرایط ناترازی هستند و اطلاع‌رسانی صحیح آنها موجب شد مردم بیش از گذشته اهمیت مدیریت مصرف را درک کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای غرب با اشاره به پایان تدریجی دوره اوج مصرف تابستان، بیان کرد: همراهی مردم در کاهش مصرف و رعایت الگوی صحیح استفاده از انرژی، کمک بزرگی به صنعت برق بود و امیدواریم این همکاری در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

الفتی‌نیا در پایان ضمن تبریک مجدد روز خبرنگار، گفت: اصحاب رسانه با صداقت، شفافیت و پیگیری مسائل، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی جامعه دارند و تعامل میان صنعت برق و رسانه‌ها می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.