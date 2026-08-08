ارائه ۵۳ هزار خدمت درمانی به زائران اربعین در کاظمین

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدپور صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از اول تا چهاردهم مردادماه، کادر درمان و پشتیبانی جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی بهصورت شبانهروزی در دو درمانگاه مستقر در شهر کاظمین به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات درمانی ارائه کردند.
وی افزود: در این مدت در مجموع ۵۳ هزار و ۹۲۷ خدمت درمانی به زائران ارائه شد که شامل ۲۲ هزار و ۶۰۲ مورد ویزیت عمومی، یک هزار و ۷۰۹ مورد ویزیت تخصصی، ۶ هزار و ۹۰۰ مورد خدمات پرستاری و ۲۲ هزار و ۷۱۶ نسخه دارویی بوده است.
سرپرست جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی با قدردانی بیان کرد: ارائه این حجم از خدمات، نشاندهنده آمادگی، تعهد و تلاش شبانهروزی نیروهای اعزامی استان در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی است.
محمدپور تأکید کرد: درمانگاههای هلالاحمر خراسان جنوبی تا پایان مأموریت اربعین با تمام توان به ارائه خدمات درمانی، دارویی و پرستاری به زائران ادامه دادند تا زائران با آرامش و سلامت بیشتری در این اجتماع بزرگ معنوی حضور یایند.
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