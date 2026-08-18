وزش تندبادهای شدید در مهدیشهر؛ پرور رکورد زد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تندبادهای شدید در اقصی نقاط استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت منتهی به سه شنبه در مهدیشهر بیش از دیگر نقاط استان سمنان بوده است.

وی افزود: سرعت وزش باد در طول ۲۴ ساعت اخیر در فولاد محله و پرور در شهرستان مهدیشهر به ۶۱ کیلومتر بر ساعت رسید که بیشترین در استان است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین اعلام کرد: در ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در سمنان ۳۲، شاهرود ۲۹ و دامغان ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی افزود: سرعت وزش باد در گرمسار ۴۰، بیارجمند ۲۲، آرادان و ایوانکی ۵۰ و بسطام و میامی ۳۲ کیلومتر برساعت بوده است همچنین سرعت وزش باد در رضوان به ۴۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در شهمیرزاد ۳۶ و مهدیشهر و مجن ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است، افزود: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در قلعه نوخرقان ۲۲ و کلاته خیج ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است همچنین این شاخص در امیریه ۳۲ و سرخه ۳۶ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین اعلام کرد: سرعت وزش باد در طول ۲۴ ساعت اخیر درآهوان ۲۲ و افتر ۳۶ کیلومتر بر ساعت بوده است همچنین سرعت وزش باد در فرومد هفتریال کوهان ۱۴ و باغستان هفت کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.