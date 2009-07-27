اعتبارات کهگیلویه و بویراحمد در بخش برق 70 درصد رشد داشت

مسعود معین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه این شرکت در سال 87 بالغ بر 98 میلیارد ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد پروژه داشته که حدود 66 درصد آن جذب شده و در پروژه های استان هزینه شده است، اظهار داشت: با توجه به شرایط استان کهگیلویه و بویراحمد و نیاز آن به این صنعت زیربنایی، اعتبارات این استان در سال 88 حدود 70 درصد رشد داشته که امیدواریم با تلاش مسئولان برق و نمایندگان مجلس برای تخصیص نقدینگی معادل اعتبارات ابلاغی، بتوانیم این اعتبارات را جذب و به پروژه ها تزریق کنیم.



وی با اشاره به پروژه های در دست اجرا در استان کهگیلویه و بویر احمد اظهار داشت: تعداد 9 پست برق و هشت خط انتقال در این استان با درصد پیشرفتهای متفاوت در حال احداث هستند که از جمله آنها می توان به پست 400 کیلوولت یاسوج در منطقه فیروزآباد اشاره کرد که به اتمام رسیده و به زودی شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.



معین پور ادامه داد: این پست یکی از پستهای کلیدی و مهم است که می تواند برق را از طریق خطوط انتقال شبکه سراسری برای پایداری بیشتر و بالا بردن ضریب ولتاژ در منطقه منتقل کند.



وی با تقدیر از مسئولان محلی در پیگیری پروژه های صنعت برق گفت: همکاری فرماندار یاسوج، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی بسیار مطلوب بوده که اگر این همکاری ها و پیگیری ها نباشد هیچ پروژه ای احداث نمی شود.



مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان درباره مشخصات پست 33/132 کیلوولت یاسوج 2 که چند روز پیش کلنگ زنی شد، گفت: این پست با هدف افزیش ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق مناطقی از شهر یاسوج، ایجاد ظرفیت و تامین برق متقاضیان خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و عمومی شهرستان یاسوج و حومه احداث می شود.



وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی این پروژه گفت: در این پست دو دستگاه ترانسفورماتور 33/132 کیلوولت 30 مگاولت آمپری نصب خواهد شد که امیدواریم تا نیمه اول سال 1390 آماده و به بهره برداری برسد.



معین پور مساحت این پست را 10 هزار متر مربع ذکر کرد و اظهار داشت: کل هزینه این پروژه 87 میلیارد ریال است که از منابع اعتباری شرکت برق منطقه ای خوزستان تامین می شود.



وی درباره خط 132 کیلوولت ارتباطی پست یاسوج 2 گفت: طول این خط هفت کیلومتر به صورت دو مداره بوده که برای احداث آن از 24 دستگاه دکل فلزی مشبک استفاده می شود.



مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به هدف احداث خط 132 کیلولت ارتباطی پست یاسوج 2 اظهار داشت: هدف از احداث این خط تغذیه پست جدید برق یاسوج دو به منظور افزایش ضریب اطمینان برق رسانی و تامین برق مطمئن و پایدار در شهرستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد برای استفاده در مصارف عمومی، صنعتی، کشاورزی و صنایع جانبی و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه است.



وی تصریح کرد: کلیه امور مربوط به طراحی و خدمات مهندسی، همچنین ساخت تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه توسط شرکت های داخلی انجام می شود.



معین پور ادامه داد: اعتبار مورد نیاز طرح بالغ بر 12 میلیارد ریال است که از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای خوزستان تامین خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویر احمد یکی از شرکت های تابع شرکت برق منطقه ای خوزستان است.