به گزارش خبرنگار مهر، حشمت اله عسگری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تأمین بهموقع، کافی و پایدار کالاهای اساسی اظهار کرد: شرایط جنگی، مجموعه مدیریتی استان را بر آن داشت تا برای تقویت شبکه تأمین و توزیع، از ظرفیتهای موجود در استان بهشکل مؤثرتری استفاده کند که بندر خشک آپرین و منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از مهمترین این ظرفیتها هستند.
وی افزود: زیرساختهای بندر خشک آپرین آماده شده و دستگاههای مرتبط نیز در این مجموعه مستقر شدهاند؛ بهگونهای که اکنون بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مورد نیاز استان از طریق این بندر ترخیص میشود.
معاون اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه بندر خشک آپرین بهصورت ریلی به بنادر و مبادی ورودی کشور متصل است، گفت: این بندر با وسعتی بیش از ۷۰۰ هکتار در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی تهران و در محل تلاقی مسیر ریلی شمال ـ جنوب و خطوط ریلی شرق ـ غرب قرار دارد و میتواند نقشی کلیدی در توسعه بازرگانی، ترانزیت و توزیع کالا در استان تهران و کشور ایفا کند.
وی همچنین به فعالسازی منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) پس از سالها اشاره کرد و افزود: طی ماههای اخیر، بیشتر رویههای گمرکی در این منطقه برقرار شده و امکان حملونقل ترکیبی کالا از طریق شبکههای ریلی، هوایی و جادهای، مزیت ممتاز آن به شمار میرود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران ادامه داد: واردات خودروهای ویژه حملونقل عمومی نیز بهطور رسمی از این منطقه آغاز شده است و حوزه تردد این خودروها، سراسر استان تهران و تمامی شهرستانهای آن خواهد بود.
وی قرار گرفتن تهران در زمره استانهای دارای مرز هوایی را زمینهساز تحولی اساسی در ظرفیتهای اقتصادی و لجستیکی استان دانست و گفت: این امکان، ضمن تقویت جایگاه بندر خشک آپرین و منطقه آزاد شهر فرودگاهی، به پایداری شبکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان تهران و کشور کمک خواهد کرد.
معاون اقتصادی استاندار تهران در پایان تأکید کرد: تهدیدات اخیر، فرصتی مهم برای شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای مغفول استان تهران فراهم کرد؛ ظرفیتی که میتواند زمینه شکلگیری یک مرکز جامع لجستیکی در پایتخت را فراهم سازد.
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