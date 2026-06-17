به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی و باشکوه شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم در شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: این مراسم معنوی که توسط مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) در داخل و خارج از کشور برگزار می‌شود، با استقبال خانواده‌های مؤمن و متدین همراه است و در آن خانواده‌ها به همراه فرزندان شیرخوار خود با توسل به حضرت علی‌اصغر(ع) به عزاداری می‌پردازند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این آیین معنوی همچنین برای تعجیل در فرج امام عصر(عج) دست به دعا برمی‌دارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: این مراسم در سراسر شهرستان‌های استان برگزار شده و در آن یاد شهیده زهرا محمدی گلپایگانی نوه شهیده امام و از شهدای شیرخوار جنگ رمضان نیز گرامی داشته می‌شود.

وی در پایان از خانواده‌ها خواست با حضور در این مراسم و همراهی کودکان و شیرخوارگان خود، نسبت به شهید شش ماهه کربلا ادای احترام کنند.