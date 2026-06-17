پیشرفت ۵۸ درصدی تالار فرهنگی یاسوج؛ تأکید بر تأمین تجهیزات از محل نفت

به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان عصر چهارشنبه در نشست بررسی طرحهای عمرانی شهرستانهای بویراحمد و مارگون با اشاره به وضعیت پروژه بزرگ فرهنگی این استان اظهار کرد: آخرین فعالیت عمرانی این طرح به سال ۱۳۹۴ بازمیگردد و پس از سالها توقف، با پیگیریهای انجامشده و سفرهای مسئولان، دوباره در اولویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است.
وی افزود: این پروژه که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشور یاد میشود، پس از سالها رکود مجدداً فعال شده و اکنون روند اجرایی آن با سرعت مناسبی در حال انجام است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی پروژه پیش رفته است، گفت: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی طرح حدود ۵۸ درصد برآورد میشود و برای تکمیل آن نیاز به تأمین اعتبارات و تجهیزات تخصصی وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به نیازهای این مجموعه فرهنگی، بهویژه سالن آمفیتئاتر، تصریح کرد: تکمیل سالن اجتماعات و تأمین تجهیزات حرفهای از اولویتهای اصلی پروژه است و در این زمینه پیشنهاد شده بخشی از تجهیزات از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت تأمین شود.
درخشان ادامه داد: در حال حاضر برای تکمیل و تجهیز این پروژه اعتباری در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که بخشی از آن از محل اعتبارات سفرهای استانی و منابع وزارتخانه تأمین شده است.
وی همچنین بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای شهری در جانمایی پروژههای فرهنگی تأکید کرد و گفت: تمرکز بیش از حد زیرساختهای فرهنگی در یک نقطه از شهر باید اصلاح شود و توسعه متوازن در سایر مناطق نیز مورد توجه قرار گیرد.
به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با تکمیل این پروژه، زیرساخت مهمی در حوزه فرهنگ و هنر استان ایجاد خواهد شد که میتواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیتهای فرهنگی و هنری بویراحمد ایفا کند.
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