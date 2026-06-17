به گزارش خبرنگار مهر، سجاد سنگسری عصر چهارشنبه در بازدید از مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهید ورمقانی سنندج با اشاره به ظرفیت‌های نیروی انسانی جوان در استان کردستان اظهار کرد: آموزش‌های مهارتی یکی از محورهای اساسی توانمندسازی نیروی کار و تحقق اشتغال پایدار است.

وی افزود: توسعه مهارت‌آموزی زمانی اثربخش خواهد بود که بر اساس نیازسنجی دقیق بازار کار منطقه طراحی و اجرا شود.

اولویت وزارت کار؛ تجهیز و به‌روزرسانی مراکز آموزشی

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم ارتقای زیرساخت‌های آموزشی گفت: «تجهیز، نوسازی و به‌روزرسانی مراکز فنی‌وحرفه‌ای از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است و باید با جدیت دنبال شود.»

سنگسری بر ضرورت تسریع در روند بهسازی مراکز آموزشی و ارتقای استانداردهای مهارتی نیز تأکید کرد.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در جریان تحولات «جنگ تحمیلی سوم» تصریح کرد: بازسازی، مقاوم‌سازی و جبران خسارات این مراکز باید با تأمین اعتبارات لازم در اولویت قرار گیرد.

حمایت دولت از توسعه آموزش‌های مهارتی در کردستان

مشاور وزیر کار در پایان خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌ها، دولت با رویکردی حمایتی، توسعه آموزش‌های مهارتی در استان کردستان را با هدف تقویت اشتغال و شکوفایی اقتصادی دنبال خواهد کرد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای کردستان با ارائه گزارشی از وضعیت مراکز آموزشی اظهار کرد: تجهیزات اهدایی سفارت جمهوری کره جنوبی شامل ابزارها و سیستم‌های آموزشی پیشرفته، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی استان خواهد داشت.

سید علی علوی افزود: هدف ما ایجاد محیطی پویا و هم‌راستا با نیازهای روز بازار کار است تا کارآموزان با مهارت‌های کاربردی و به‌روز وارد عرصه اشتغال شوند.