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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

سنگسری:نوسازی زیرساخت‌های مهارتی کردستان باید با سرعت بیشتری دنبال شود

سنگسری:نوسازی زیرساخت‌های مهارتی کردستان باید با سرعت بیشتری دنبال شود

سنندج- مشاور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در کاهش بیکاری و توسعه اشتغال در کردستان گفت: تجهیز ونوسازی مراکز فنی‌وحرفه‌ای باید متناسب با نیاز بازار کار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد سنگسری عصر چهارشنبه در بازدید از مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهید ورمقانی سنندج با اشاره به ظرفیت‌های نیروی انسانی جوان در استان کردستان اظهار کرد: آموزش‌های مهارتی یکی از محورهای اساسی توانمندسازی نیروی کار و تحقق اشتغال پایدار است.

وی افزود: توسعه مهارت‌آموزی زمانی اثربخش خواهد بود که بر اساس نیازسنجی دقیق بازار کار منطقه طراحی و اجرا شود.

اولویت وزارت کار؛ تجهیز و به‌روزرسانی مراکز آموزشی

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم ارتقای زیرساخت‌های آموزشی گفت: «تجهیز، نوسازی و به‌روزرسانی مراکز فنی‌وحرفه‌ای از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است و باید با جدیت دنبال شود.»

سنگسری بر ضرورت تسریع در روند بهسازی مراکز آموزشی و ارتقای استانداردهای مهارتی نیز تأکید کرد.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در جریان تحولات «جنگ تحمیلی سوم» تصریح کرد: بازسازی، مقاوم‌سازی و جبران خسارات این مراکز باید با تأمین اعتبارات لازم در اولویت قرار گیرد.

حمایت دولت از توسعه آموزش‌های مهارتی در کردستان

مشاور وزیر کار در پایان خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌ها، دولت با رویکردی حمایتی، توسعه آموزش‌های مهارتی در استان کردستان را با هدف تقویت اشتغال و شکوفایی اقتصادی دنبال خواهد کرد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای کردستان با ارائه گزارشی از وضعیت مراکز آموزشی اظهار کرد: تجهیزات اهدایی سفارت جمهوری کره جنوبی شامل ابزارها و سیستم‌های آموزشی پیشرفته، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی استان خواهد داشت.

سید علی علوی افزود: هدف ما ایجاد محیطی پویا و هم‌راستا با نیازهای روز بازار کار است تا کارآموزان با مهارت‌های کاربردی و به‌روز وارد عرصه اشتغال شوند.

کد مطلب 6863588

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