به گزارش خبرنگار آیین گرامیداشت شهید مصطفی چمران همزمان با ایام شهادت این شهید بزرگوار و در شرایط ویژه کشور برگزار شد و مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در این مراسم به تشریح برنامههای گرامیداشت، یاد و خاطره شهدا و نقش شهید چمران در شکلگیری جریان مقاومت پرداخت.
مهدی چمران با اشاره به برگزاری این مراسم اظهار داشت: امسال به دلیل شرایط خاصی که در کشور حاکم بود، در کنار گرامیداشت یاد شهید مصطفی چمران، یاد و خاطره امام شهیدمان، فرماندهان شهید، دانشمندان شهید و شهدای بزرگواری که به شهادت رسیدند نیز گرامی داشته میشود.
وی افزود: برنامههای دیگری نیز در میادین شهر تهران برگزار خواهد شد که از جمله آنها برنامههایی در میدان حضرت ولیعصر(عج) و میدان انقلاب است که همزمان با سایر برنامهها برگزار میشود.
چمران ادامه داد: اسرائیل بمبارانها و حملات خود در جنوب لبنان را ادامه میدهد و مردم این منطقه همچنان زیر آتش قرار دارند.
وی با اشاره به اقدامات شهید چمران در لبنان گفت: شهید چمران در منطقهای که امروز مورد تهدید قرار گرفته است، فعالیتهای مهمی انجام داد و در کنار امام موسی صدر زمینه شکلگیری جریان مقاومت اسلامی را فراهم کردند؛ جریانی که با اعتقاد و ایستادگی مردم لبنان ادامه پیدا کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: شیعیان لبنان در طول تاریخ با مشکلات و فشارهای بسیاری مواجه بودهاند، اما با همان روحیهای که ابوذر غفاری و اسلام به لبنان معرفی کردند و با همان مقاومت اسلامی که توسط شهید دکتر چمران و امام موسی صدر پایهگذاری شد، امروز در برابر دشمن ایستادهاند.
وی افزود: مقاومت مردم لبنان و ایستادگی آنان در برابر رژیم صهیونیستی با پشتیبانی ملت ایران، نیروهای رزمنده و خون شهدای بزرگواری که در طول تاریخ در جنوب لبنان تقدیم شدهاند، انشاءالله به پیروزی خواهد رسید.
چمران تأکید کرد: ملت ایران نمیپذیرد که در حالی که مردم منطقه در آرامش باشند، جنوب لبنان زیر بمباران و حملات اسرائیل بسوزد. ملت، دولت، نیروهای مسلح و رزمندگان ما این شرایط را نخواهند پذیرفت.
وی در پایان گفت: اگر اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشود و مناطقی را که تخریب کرده و خانههای مردم را ویران کرده است ترک نکند، این موضوع پذیرفتنی نخواهد بود و انشاءالله هرچه سریعتر شاهد خروج اسرائیل از جنوب لبنان خواهیم بود.
آیین گرامیداشت شهید مصطفی چمران همزمان با ایام شهادت این شهید بزرگوار و در شرایط ویژه کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آیین گرامیداشت شهید مصطفی چمران همزمان با ایام شهادت این شهید بزرگوار و در شرایط ویژه کشور برگزار شد و مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در این مراسم به تشریح برنامههای گرامیداشت، یاد و خاطره شهدا و نقش شهید چمران در شکلگیری جریان مقاومت پرداخت.
نظر شما