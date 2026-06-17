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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

حزب الله با همان اعتقادی که شهید چمران پایه‌گذارش بود، ایستادگی کرد

حزب الله با همان اعتقادی که شهید چمران پایه‌گذارش بود، ایستادگی کرد

آیین گرامیداشت شهید مصطفی چمران همزمان با ایام شهادت این شهید بزرگوار و در شرایط ویژه کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آیین گرامیداشت شهید مصطفی چمران همزمان با ایام شهادت این شهید بزرگوار و در شرایط ویژه کشور برگزار شد و مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در این مراسم به تشریح برنامه‌های گرامیداشت، یاد و خاطره شهدا و نقش شهید چمران در شکل‌گیری جریان مقاومت پرداخت.

مهدی چمران با اشاره به برگزاری این مراسم اظهار داشت: امسال به دلیل شرایط خاصی که در کشور حاکم بود، در کنار گرامیداشت یاد شهید مصطفی چمران، یاد و خاطره امام شهیدمان، فرماندهان شهید، دانشمندان شهید و شهدای بزرگواری که به شهادت رسیدند نیز گرامی داشته می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های دیگری نیز در میادین شهر تهران برگزار خواهد شد که از جمله آن‌ها برنامه‌هایی در میدان حضرت ولیعصر(عج) و میدان انقلاب است که همزمان با سایر برنامه‌ها برگزار می‌شود.

چمران ادامه داد: اسرائیل بمباران‌ها و حملات خود در جنوب لبنان را ادامه می‌دهد و مردم این منطقه همچنان زیر آتش قرار دارند.

وی با اشاره به اقدامات شهید چمران در لبنان گفت: شهید چمران در منطقه‌ای که امروز مورد تهدید قرار گرفته است، فعالیت‌های مهمی انجام داد و در کنار امام موسی صدر زمینه شکل‌گیری جریان مقاومت اسلامی را فراهم کردند؛ جریانی که با اعتقاد و ایستادگی مردم لبنان ادامه پیدا کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: شیعیان لبنان در طول تاریخ با مشکلات و فشارهای بسیاری مواجه بوده‌اند، اما با همان روحیه‌ای که ابوذر غفاری و اسلام به لبنان معرفی کردند و با همان مقاومت اسلامی که توسط شهید دکتر چمران و امام موسی صدر پایه‌گذاری شد، امروز در برابر دشمن ایستاده‌اند.

وی افزود: مقاومت مردم لبنان و ایستادگی آنان در برابر رژیم صهیونیستی با پشتیبانی ملت ایران، نیروهای رزمنده و خون شهدای بزرگواری که در طول تاریخ در جنوب لبنان تقدیم شده‌اند، ان‌شاءالله به پیروزی خواهد رسید.

چمران تأکید کرد: ملت ایران نمی‌پذیرد که در حالی که مردم منطقه در آرامش باشند، جنوب لبنان زیر بمباران و حملات اسرائیل بسوزد. ملت، دولت، نیروهای مسلح و رزمندگان ما این شرایط را نخواهند پذیرفت.

وی در پایان گفت: اگر اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشود و مناطقی را که تخریب کرده و خانه‌های مردم را ویران کرده است ترک نکند، این موضوع پذیرفتنی نخواهد بود و ان‌شاءالله هرچه سریع‌تر شاهد خروج اسرائیل از جنوب لبنان خواهیم بود.

کد مطلب 6863655
محدثه رمضانعلی

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