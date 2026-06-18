تاثیر خواب نامنظم بر قدرت مغز کودکان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق تحقیقات اخیر، کودکانی که به یک برنامه خواب منظم پایبند نیستند، معمولاً در بیان واژگان و حافظه مشکل دارند.

«کارولینا روسین»، محقق ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ماساچوست، گفت: «کودکانی که الگوهای خواب نامنظم‌تری دارند، حتی پس از در نظر گرفتن کل زمان خواب، در وظایف کلامی و حافظه عملکرد بدتری دارند.»

روسین در یک بیانیه خبری گفت: «این یافته‌ها نشان می‌دهد نظم خواب، و نه فقط مدت زمان آن، نقش مهمی در رشد سالم کودک دارد.»

برای مطالعه جدید، محققان خواب ۳۷۹ کودک پیش‌دبستانی با میانگین سنی ۴ سال را ارزیابی کردند. این تیم همچنین مهارت‌های واژگان، حافظه، برنامه‌ریزی و تفکر کودکان را با استفاده از آزمون‌های شناختی آزمایش کردند.

آنچه محققان دریافتند به شرح زیر است:

- به طور کلی، مدت خواب کودکان به طور متوسط تقریباً یک ساعت و نقطه میانی خواب آنها حدود 32 دقیقه متغیر بود.

- نوسانات در مدت خواب و نقطه میانی خواب با نمرات واژگان پایین‌تر مرتبط بود.

- به همین ترتیب، نوسانات در نقطه میانی خواب و همسویی خواب با برنامه روزانه کودک با عملکرد پایین‌تر در آزمون‌های حافظه مرتبط بود.

- با این حال، مهارت‌های تفکر و برنامه‌ریزی- که به عنوان عملکرد اجرایی نیز شناخته می‌شوند- تحت تأثیر خواب نامنظم قرار نگرفتند.

روسین گفت: «توجه اجرایی کودکان در این نمونه با معیارهای تغییرپذیری خواب مرتبط نبود، که نشان می‌دهد همه پیامدهای شناختی به طور یکسان تحت تأثیر خواب نامنظم قرار نمی‌گیرند. تحقیقات بیشتری برای درک رابطه بین تغییرپذیری خواب و سلامت شناختی در گروه‌های سنی و جمعیت‌شناختی مورد نیاز است.»