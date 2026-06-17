تقویم یزد حسینیه ایران؛ از سوگواره بصیرت عاشورایی تا تجمع عاشورائیان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان یزد که به «حسینیه ایران» شهرت دارد، هر ساله با آیینها و سبکهای خاص عزاداری، جلوهای متفاوت از سوگواری سید و سالار شهیدان را به نمایش میگذارد؛ آیینهایی که بسیاری از آنها به الگویی برای دیگر شهرهای کشور تبدیل شده است. همزمان با آغاز ماه محرم، بقاع متبرکه، حسینیهها و مساجد این استان میزبان برنامهها و مراسم متنوع عزاداری از جمله سوگواره «بصیرت عاشورایی»، همایش شیرخوارگان حسینی، اجتماع «احلی من العسل»، تجمع عاشورائیان و دستههای سنتی عزاداری خواهند بود.
سوگواره «بصیرت عاشورایی» در بقاع متبرکه استان از جمله آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) و امامزاده سیدجعفر محمد(ع) برنامههای فرهنگی و مذهبی متعددی از جمله مراسم «رهروان زینبی»، «شیرخوارگان حسینی» و «احلی من العسل» را برگزار میکند.
برگزاری همایشهای شیرخوارگان حسینی در ۲۰۰ نقطه یزد
همزمان با نخستین جمعه ماه محرم، آیین معنوی شیرخوارگان حسینی در ۲۰۰ نقطه مختلف استان یزد برگزار میشود.
در مرکز استان، این مراسم صبح جمعه ۲۹ خردادماه از ساعت ۸ در حسینیه سیدمحمدآقا واقع در خیابان انقلاب آغاز شده و شامل مداحی ذاکران اهل بیت(ع) و سخنرانی مذهبی است.
همچنین همایش شیرخوارگان حسینی در آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد(ع) واقع در بلوار جمهوری اسلامی نیز جمعه ۲۹ خردادماه ساعت ۱۰ صبح برگزار میشود. در این مراسم حجتالاسلام و المسلمین دکتر سیدحسین حیدری، استاد حوزه و دانشگاه از قم به سخنرانی میپردازد و کربلایی حاج مهدی مجاهدفر مرثیهخوانی خواهد کرد.
مهدیه اعظم شاهدیه نیز عصر همان روز جمعه از ساعت ۱۷ میزبان آیین شیرخوارگان حسینی خواهد بود.
اجتماع دانشآموزی «احلی من العسل»
از دیگر برنامههای شاخص دهه نخست محرم در یزد، اجتماع بزرگ دانشآموزی «احلی من العسل» است که با حضور نوجوانان و دانشآموزان برگزار میشود.
این مراسم روز یکشنبه ۳۱ خردادماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مهدیه اعظم شاهدیه برگزار خواهد شد و نوجوانان در قالب برنامههای فرهنگی و عزاداری به یاد حضرت قاسم بن الحسن(ع) به سوگواری میپردازند.
تجمع بزرگ عاشورائیان در حسینیه امیرچقماق
یکی از مهمترین برنامههای محرم در یزد، تجمع بزرگ «عاشورائیان یزد؛ حسینیه ایران» است که با حضور گسترده هیئتهای مذهبی و مردم عزادار برگزار میشود.
این مراسم روز دوشنبه اول تیرماه، همزمان با هفتم محرم، از ساعت ۱۸ در میدان و حسینیه تاریخی امیرچقماق یزد برگزار خواهد شد.
همزمان با اجتماع بزرگ عاشوراییان یزد، دسته سنتی سقا نیز با حضور نوجوانان و جوانان با لباسهاس سفید مخصوص و شعرخوانیها ویژه اجرا میشود.
دستهروی سنتی هیئتها در تاسوعا و عاشورا حسینی
آیین دستهروی سنتی هیئتهای عزاداری نیز از برنامههای ریشهدار محرم در یزد است که از یک محله آغاز میشود و به محلات دیگر میروند.
این مراسم روز تاسوعای حسینی از حوالی ساعت ۹ صبح از مسجد مهدیه شاهدیه با حضور هیئتهای سینهزنی و زنجیرزنی آغاز میشود و پس از حرکت دستههای عزاداری تا حسینیه نظرکرده کلک ادامه مییابد. در ادامه نماز جماعت ظهر و عصر اقامه شده و مراسم عزاداری تا گلزار شهدای منطقه ادامه خواهد داشت.
همچنین آیین دستهروی سنتی روز عاشورا در منطقه گردفرامر شاهدیه یزد از صبح تا عصر با حضور هیئتهای عزادار برگزار میشود.
مراسم شام غریبان در حسینیهها و بقاع متبرکه
مراسم شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نیز شب پنجشنبه پس از پایان مراسم روز عاشورا در مساجد و حسینیههای یزد برگزار میشود.
از جمله مکانهای برگزاری این مراسم میتوان به حسینیه سرچشمه شاهدیه، آستان مقدس امامزاده سیدجعفر محمد(ع) در بلوار جمهوری اسلامی و آستان امامزاده جعفر(ع) در میدان بعثت اشاره کرد.
برنامههای ویژه بانوان در امامزاده سیدناصرالله یزد
همزمان با دهه نخست محرم، مراسم عزاداری ویژه بانوان نیز در آستان مقدس امامزاده سیدناصرالله یزد برگزار میشود.
این مراسم از سهشنبه ۲۶ خرداد تا پنجم تیرماه هر روز در دو نوبت عصرها از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ ویژه بانوان و شبها پس از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی مذهبی و حضور هیئتهای عزاداری برگزار خواهد شد.
نوای عزای نوجوانان در حسینیه شهید صدوقی یزد
در کنار برنامههای عمومی محرم، آیین عزاداری ویژه نوجوانان نیز در یزد برگزار میشود.
این مراسم به همت هیئت نوجوانان اصحاب الحسین(ع) از دوشنبه ۲۵ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰ در حسینیه شهید صدوقی(ره) واقع در مسجد روضه محمدیه (حظیره) در خیابان امام خمینی(ره) برگزار میشود.
در این برنامه حجتالاسلام علینژاد و حجتالاسلام جهانشاهی به سخنرانی میپردازند و مداحان نوجوان نیز مرثیهخوانی خواهند کرد.
استان یزد با پیشینهای دیرینه در برگزاری آیینهای عاشورایی، هر ساله در ایام محرم میزبان خیل عظیم عزاداران حسینی است و بسیاری از مراسم سنتی آن به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی این خطه شناخته میشود.
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