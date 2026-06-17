برگزاری آیین معنوی «سلسله نور؛از توحید تا عاشورا» در نیشابور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یخدانی رویداد «سلسله نور» را احیای یک خاطره ۱۲۴۷ ساله در نیشابور دانست و اظهار کرد: رویداد بزرگ « سلسله نور؛ از توحید تا عاشورا »، محل روایت حدیث شریف سلسلهالذهب در نیشابور، برای دومین سال متوالی، بار دیگر میزبان دلهایی است که با نوای عاشورا، به میعادگاه نور می آیند و شبهایی که ارادت مردمان دیار خراسان به امام رضا (ع) و سیدالشهدا (ع) درهم آمیخته می شود و فضای معنوی آن، عمق بیشتری می یابد.
سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری نیشابور گفت: این آیین بانماز جماعت، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی، مرثیهخوانی ودمامزنی نینوا و تعزیه خوانی و اجرای گروه نمایش در مسیردلدادگی برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: اما شور و شعور عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، رنگ تازهای به آن می بخشد و صدای نوحهها برفراز نیشابور کهن می پیچد و در میان اشکها و زمزمهها،مردم به یاد کلام تاریخی امام مهربانیها (علیه السلام)در این مکان مقدس، دلهای خود را به حقیقت ولایت گره می زنند و در شهادت قائد عظیم امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (قدس سره الشریف)به سوگ می نشینند.
یخدانی یاد آورشد: حضور گسترده خانوادهها، کودکان، نوجوانان، جوانان و پیرغلامان حسینی و خادمان رضوی نشان می دهد که این رویداد تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه تجدید عهدی باایمان، تاریخ و هویت رضوی در ابر شهر تاریخ نیشابور خواهد بود.
سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری نیشابور عنوان کرد: آیین معنوی « سلسله نور؛ از توحید تا عاشورا » از شنبه ۳۰ خرداد الی پنجشنبه ۴ تیر «۵ الی ۱۰ محرم» از ساعت ۱۹ الی ۲۲ شب در مکان رویداد ومحل بیان حدیث سلسله الذهب توسط امام رضا (علیه السلام) در بولوار شهدا (بهشت فضل) برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد:همچنین جهت رفاه حال همشهریان عزیزسرویس دهی اتوبوس های شهری از ساعت ۱۸ در میدان بی بی شطیطه،چهارراه انقلاب و بولوار معلم، مسجد الهادی انجام خواهدشد.
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