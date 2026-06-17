به گزارش خبرنگار مهر، هادی شادکام عصر چهارشنبه در جمع مسئولان هیئات مذهبی و جامعه ستایشگران استان، با قدردانی از تلاشهای آنان در برگزاری بیش از صد شب برنامه و تجمع، این حضور را «برگی زرین در کارنامه هیئات مذهبی و جامعه ستایشگران» دانست و اظهار کرد: امروز آنچه میتواند جامعه را به سمت فتح و عبور از مشکلات حرکت دهد، حفظ روحیه مقاومت، ایستادگی و امید است.
مسئول تشکلهای دینی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با اشاره به تعبیر «قله نزدیک است» تأکید کرد: سختیها و فشارها نشانه قرار گرفتن در مسیر فتح است و باید مراقب بود که این شرایط موجب عقبنشینی، تفرقه یا ناامیدی نشود.
وی هیئت را «سامانهای فوقهوشمند» توصیف کرد و گفت: هیئت متناسب با شرایط، آرایش خود را تغییر میدهد؛ گاهی آرایش جنگی میگیرد، گاهی در میدان خدمات اجتماعی حاضر میشود و گاهی در شرایطی مانند کرونا پیشتازی میکند. امروز سکان این ظرفیت عظیم در دست مسئولان هیئات، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان و فعالان مذهبی است و باید از این فرصت پاسداری شود.
شادکام با تأکید بر اینکه مراسم هیئات در شرایط کنونی باید با سالهای عادی متفاوت باشد، اذعان کرد: مداحیها باید امیدبخش، حماسی و متناسب با شرایط روز باشد. هیئت باید به مخاطب احساس قدرت، انگیزه و امید بدهد و در برابر یأسآفرینی و تهدیدآفرینی دشمن نقشآفرینی کند.
مسئول تشکلهای دینی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، «جنگ روایتها» را حساستر از جنگ نظامی دانست و گفت: امروز هیئت، مداح و منبری باید راوی فتح باشند. سخنران و مداح باید با محتوای امیدآفرین و حماسی، مردم را نسبت به آینده امیدوار و نسبت به حضور در میدان باانگیزه نگه دارند.
وی در ادامه به وظایف هیئات در دهه نخست محرم اشاره کرد و افزود: تقویت حضور مردم در مراسم عزاداری، حضور آگاهانه و پرشور در میدان، مطالبه مواضع شجاعانه از مسئولان و توجه جدی به استغاثه به وجود مقدس حضرت حجت(عج) از مهمترین وظایف این ایام است.
شادکام با تأکید بر محوریت مهدویت در برنامههای محرم گفت: توجه به امام زمان(عج) نباید صرفاً بخش کوچکی از برنامهها باشد، بلکه محوریت همه هیئات، اجتماعات و مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) باید در مسیر ظهور و با نگاه مهدوی تعریف شود.
مسئول تشکلهای دینی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، همچنین درباره نحوه برنامهریزی زمانی هیئات اظهار کرد: هیئات، مساجد و حسینیهها میتوانند با فشردهسازی برنامههای سخنرانی، مداحی و عزاداری، حضور مردمی را به اجتماعات خیابانی و میدانی ختم کنند. همچنین هیئاتی که دسته عزاداری دارند، میتوانند مسیر حرکت خود را بهگونهای طراحی کنند که از مقابل منازل شهدا، یادمانها یا آرامگاه شهدای گمنام عبور کرده و تکریم شهدا نیز در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما