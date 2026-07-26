«امیررضا زارعی» مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با صدور حکمی امیررضا زارعی را به‌عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی منصوب کرد.

در متن حکم وزیر ورزش و جوانان خطاب به زارعی آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان، تعامل سازنده با مدیران، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران و صاحب‌نظران عرصه فرهنگی و جوانان، در راستای سیاست‌ها، تحقق اهداف دولت وفاق ملی و برنامه‌های وزارتخانه اقدام جدی معمول دارید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری، با ساماندهی و بسیج منابع و امکانات، ایجاد بستر مناسب برای خدمت‌رسانی صادقانه و متناسب با شأن والای مردم شریف استان و فراهم‌کردن نشاط و خودباوری در خانواده بزرگ ورزش و جوانان، در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

گفتنی است؛ امیررضا زارعی پیش از این به‌عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی فعالیت می‌کرد و اکنون با حکم وزیر ورزش و جوانان، مسئولیت مدیریت این اداره کل را بر عهده گرفته است.