قالیباف: ایران در جنگ اخیر به اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی می‌توان چند دوره مهم از مذاکرات و تقابل‌های سیاسی را برشمرد، اظهار کرد: خاطرات مذاکرات هسته‌ای و برجام سال‌ها در فضای سیاسی کشور مطرح بوده است، اما مذاکرات و تحولات مرتبط با جنگ‌های اخیر، به‌ویژه جنگ سوم در یک سال گذشته، از جهات مختلف دارای ابعاد متفاوتی است.



وی افزود: این حادثه از نظر گستره و تأثیرگذاری، یک رویداد بزرگ به شمار می‌رود. هرچند جمهوری اسلامی ایران در منطقه قرار دارد و ممکن است صحنه درگیری، منطقه‌ای تلقی شود، اما آثار و پیامدهای آن کاملاً جهانی است و امروز نیز این تأثیرات را مشاهده می‌کنیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابعاد ژئوپلیتیکی این تقابل تصریح کرد: اگر از منظر جغرافیای سیاسی به موضوع نگاه کنیم، با یک جنگ دارای آثار بین‌المللی مواجه هستیم. قدرت اول نظامی و قدرت اول اقتصادی جهان در کنار رژیم صهیونیستی، که از توان هسته‌ای و ظرفیت‌های نظامی قابل توجهی برخوردار است، در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.



قالیباف ادامه داد: این تقابل تنها یک رویارویی نظامی نبود، بلکه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فناورانه نیز جریان داشت. در واقع دو رویکرد و دو جبهه در برابر یکدیگر قرار گرفتند؛ از یک سو رویکرد استکباری و از سوی دیگر رویکرد توحیدی و جبهه حق.



وی تأکید کرد: به نظر من بررسی ابعاد این جنگ بسیار قابل توجه و آموزنده است. پیش‌تر نیز گفته بودم که ما در این تقابل بر آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروز شدیم؛ چراکه آنها با اهداف مشخصی وارد میدان شدند، اما به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده خود دست نیافتند.



رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با وجود برخورداری طرف مقابل از برتری‌های متعدد نظامی، اقتصادی و فناوری، نتایج حاصل‌شده نشان می‌دهد که اهداف تعیین‌شده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی محقق نشد.



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