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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۱

گلستان برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد مقدس آماده می‌شود

گلستان برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد مقدس آماده می‌شود

گرگان-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در نشست هماهنگی خدمات‌رسانی به زائران مشهد مقدس، بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی از مسافران و زائران عبوری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به موقعیت جغرافیایی گلستان در مسیر تردد زائران، گفت: با توجه به قرار گرفتن استان در مسیر دسترسی سه استان شمالی به مشهد مقدس، پیش‌بینی می‌شود حجم سفرها و ترددها افزایش یابد و لازم است تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب فراهم شود.

وی تأمین نان، سوخت و سایر نیازهای ضروری مسافران را از مهم‌ترین اولویت‌های استان برشمرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی کامل برای ارائه خدمات مناسب به زائران آماده باشند.

معاون استاندار گلستان همچنین خواستار راه‌اندازی موکب‌ها، ایجاد محل‌های اسکان موقت و توسعه خدمات رفاهی در شهرها و روستاهای مسیر شد و پیشنهاد کرد بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات بومی نیز برای حمایت از تولیدکنندگان محلی و رفاه مسافران برپا شود.

حمیدی هماهنگی میان دستگاه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری را از الزامات موفقیت در اجرای برنامه‌های خدمات‌رسانی دانست و بر آمادگی کامل استان برای استقبال از زائران تأکید کرد.

کد مطلب 6863815

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