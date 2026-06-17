به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به موقعیت جغرافیایی گلستان در مسیر تردد زائران، گفت: با توجه به قرار گرفتن استان در مسیر دسترسی سه استان شمالی به مشهد مقدس، پیش‌بینی می‌شود حجم سفرها و ترددها افزایش یابد و لازم است تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب فراهم شود.

وی تأمین نان، سوخت و سایر نیازهای ضروری مسافران را از مهم‌ترین اولویت‌های استان برشمرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی کامل برای ارائه خدمات مناسب به زائران آماده باشند.

معاون استاندار گلستان همچنین خواستار راه‌اندازی موکب‌ها، ایجاد محل‌های اسکان موقت و توسعه خدمات رفاهی در شهرها و روستاهای مسیر شد و پیشنهاد کرد بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات بومی نیز برای حمایت از تولیدکنندگان محلی و رفاه مسافران برپا شود.

حمیدی هماهنگی میان دستگاه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری را از الزامات موفقیت در اجرای برنامه‌های خدمات‌رسانی دانست و بر آمادگی کامل استان برای استقبال از زائران تأکید کرد.