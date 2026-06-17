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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

سردار سفیدچیان: خلیج فارس میدان آزمون و خطای متجاوزان نیست

سردار سفیدچیان: خلیج فارس میدان آزمون و خطای متجاوزان نیست

قشم- فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه با اشاره به آمادگی بالای رزمندگان، گفت: خلیج فارس میدان آزمون و خطای متجاوزان نیست و هرگونه حماقت دشمن با ضربات مهلک مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدهادی سفیدچیان با حضور میدانی در سواحل و جزایر استان هرمزگان، آخرین وضعیت توان عملیاتی و آمادگی‌های رزمی یگان‌های تحت امر خود را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.

در این بازدید که با هدف سنجش سطح آمادگی یگان‌های رزمی، ساحلی و جنگالی صورت گرفت، سردار سفیدچیان از نزدیک در جریان آخرین اقدامات و وضعیت آمادگی‌های رزمندگان و واحدهای پشتیبانی قرار گرفت.

فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره در جمع رزمندگان مستقر در جزایر راهبردی خلیج فارس، با تأکید بر اینکه مدافعان این منطقه از توان رزمی بسیار بالایی برخوردارند، اظهار کرد: دشمنان باید بدانند امنیت خلیج فارس خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و این منطقه به هیچ عنوان میدان آزمون و خطای هیچ متجاوزی نخواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اشراف اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح بر تحرکات منطقه، تصریح کرد: ما بر تمامی تحرکات دشمن اشراف کامل داریم و توان پاسخ‌گویی قاطع و بازدارنده در هر سطحی فراهم است؛ دشمن بداند که در صورت هرگونه حماقت، ضربه مهلکی دریافت خواهد کرد.

سردار سفیدچیان در پایان ضمن قدردانی از روحیه بالای رزمندگان، خاطرنشان کرد: امنیت و اقتدار ایران اسلامی، غیرقابل مذاکره و تسخیرناپذیر است. نیروهای ما با آمادگی کامل، باصلابت از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور در پهنه خلیج فارس حراست می‌کنند.

کد مطلب 6863708

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