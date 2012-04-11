سپر موشکی در خلیج فارس مخدوش کننده امنیت منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحیدی با حضور در مقرهای مختلف سپاه در بنادر و جزایر خلیج فارس از آمادگی‌های رزمی و عملیاتی نیروی دریایی سپاه تجلیل و قدردانی کرد.

سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که به همراه هیئت دولت به استان هرمزگان سفر کرده از یگان های نیروی دریایی سپاه مستقر در بنادر و جزایر خلیج فارس بازدید کرد.

وحیدی با حضور در مقرهای مختلف سپاه در بنادر و جزایر خلیج فارس از نزدیک در جریان روند آمادگی های دفاعی و رزمی آنان قرار گرفت.

وی در جمع فرماندهان و رزمندگان نیروی دریایی سپاه، از آنان به عنوان حافظان امنیت، آرامش و ثبات منطقه خلیج فارس یاد و تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش منطقه خلیج فارس توسط نیروهای بیگانه مخدوش شود.

وزیر دفاع با بیان اینکه امنیت خلیج فارس صرفاً توسط کشورهای منطقه قابل تأمین است، گفت: طرح‌های آمریکایی- اسرائیلی مانند طرح سپر دفاع موشکی خلیج فارس مخدوش کننده امنیت منطقه و در راستای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است.

وزیر دفاع در پایان از آمادگی‌های رزمی و عملیاتی نیروی دریایی سپاه تجلیل و قدردانی کرد.